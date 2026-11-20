Es la segunda generación al frente de la compañía de seguridad de la información y ciberseguridad que fundó su padre en 1987. Hoy observa un mayor nivel de concientización de las empresas uruguayas sobre las amenazas del mundo digital. Admite que este rubro es visto muchas veces por los empresarios como un costo «porque no tiene un claro retorno», pero señala que son servicios fundamentales porque de lo contrario se «pone en riesgo» a la empresa.

Nació en Montevideo hace 51 años. Es ingeniero en Sistemas por la Universidad Católica y tiene un MBA del IEEM. Está casado y tiene tres hijos. Fuera de la empresa, le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, y leer sobre su sector.

—Datasec lleva 39 años en el mercado. ¿Cómo ha sido su evolución?

—Mi viejo fundó la empresa en 1987. No vi toda la película, pero estoy acá desde 1999. Antes hablábamos de seguridad informática, control de la tecnología, gestión de riesgos y continuidad de negocio, temas que seguimos charlando hoy. El concepto de ciberseguridad no existía, es mucho más reciente y está vinculado con el crecimiento del mundo digital, de Internet. Antes, el escenario de riesgo era mucho más interno, a través de la fuga de datos o ataques internos. Hoy hablamos también del concepto de confianza digital: de que vos, como institución, cumplas la promesa que le hacés a tus clientes de que vas a cuidar su información y vas a estar operativo 24/7. Para que eso pase, las empresas tienen que tener una buena gobernanza de la tecnología y una buena gestión de riesgos. Hoy hablamos de ciberseguridad porque es el concepto más claro para mucha gente, pero somos más que eso. Datasec es una empresa de servicios profesionales que busca ayudar a las organizaciones a gestionar y gobernar adecuadamente la tecnología, ayudándolas a proteger el negocio. No es que te vendo un antivirus o un servicio de hacking o de monitoreo por el servicio en sí; buscamos defender a tu organización para que mañana no tengas un incidente catastrófico o no te hagan un juicio porque los datos de tus clientes se vieron expuestos.

—La información y los datos de las empresas se volvieron claves para sus negocios...

—Hoy, el activo más grande de las empresas es digital. Un argumento que uso es: «¿Qué es más catastrófico para vos hoy, que te roben equipos o que te afecten la seguridad de tus datos, sistemas, aplicaciones y proyectos tecnológicos?». Hoy hablamos mucho de seguridad física, pero tu empresa hoy es digital. Y eso pasa en cada vez más organizaciones y en cualquier rubro. Mucha gente ve a la ciberseguridad como un costo porque no tiene un claro retorno; es como un seguro. Pero, ¿cuánto vale tu negocio? Cualquier empresa que haya tenido un incidente grave te va a decir que en ese momento lo que está pensando es en su negocio: el valor que tiene, cuántas personas trabajan ahí, cuánto factura, cuántos clientes la van a buscar porque tuvo un incidente y qué impacto tiene. Muchas veces uno trata de decir que esto es una inversión, pero es un costo operativo del mundo de hoy. Si no lo priorizás, lo que puede estar en juego es tu empresa.

—¿Las empresas están invirtiendo más ahora en seguridad? ¿Son conscientes del riesgo?

—Entiendo que sí. Lo vemos en la base de clientes; se ha ampliado el tipo de empresas con las que trabajamos. Históricamente, eran del sector financiero, el más regulado por el Banco Central y por la propia conciencia de las organizaciones. Pero hoy trabajamos con empresas de salud, construcción, retail, tecnología y el Estado. Muchas empresas han ido incorporando (este tema) y otras, lamentablemente, a veces se enteran cuando les pasó algo. Hoy todo el sector empresarial está informado; el tema es que decidan invertir o asumir que esto es algo en lo que tienen que poner foco. Esa brecha entre saber y hacer es el dilema. En nuestros primeros años, el 80% de la facturación venía del exterior; la madurez no estaba en Uruguay todavía. Eso ha cambiado y ahora más del 80% de los ingresos provienen de Uruguay, si bien tenemos operaciones en varios países de América Latina y en Estados Unidos.

—¿Cómo se compone la oferta de servicios? ¿Cuál es el más importante para la facturación?

—El sector más importante de servicios sigue siendo el consultoría, auditoría y outsourcing. Inicialmente, muchos de nuestros servicios comienzan por un diagnóstico para ver dónde está parada la empresa, cuál es su contexto. De eso se desprende un plan de acción para implementar controles, educar a la gente y mejorar la ciberseguridad y los procesos operativos. También están quienes quieren certificarse en un estándar internacional de ciberseguridad, de gestión de riesgos o de seguridad de la información. Es un proyecto que puede llevar un año o menos, según el objetivo de la empresa, y después muchos de esos casos pasan a una fase de outsourcing. Hay empresas que deciden sumar a alguien (para tareas de ciberseguridad) y otras a las que por el porte no les justifica tener una persona full time, entonces tienen un asesor en ciberseguridad por algunas horas a la semana. Un 60% de la facturación viene de los servicios de consultoría, auditoría, asesoramiento. Hacemos mucha auditoría también. Hay regulaciones internacionales del sector financiero bancario que exigen una auditoría Swift en giros interbancarios. Somos una de las dos empresas certificadas en América Latina para hacer esas auditorías y tenemos clientes en Perú, Paraguay, Bolivia y Uruguay. También hay clientes que se quieren certificar en ISO 27001 o que tienen que cumplir con el marco de ciberseguridad de Agesic, una regulación nacional que alcanza a todos los organismos públicos y empresas críticas para el país. Otro servicio que damos es el de monitoreo o centro de operaciones de seguridad: cómo está tu ciberseguridad, ¿te robaron contraseñas?, ¿hay información de la empresa expuesta en la web?, ¿te están hackeando?, ¿hay vulnerabilidades críticas de infraestructura? Hay una cantidad de cosas que las empresas deberían monitorear. También damos apoyo a empresas en momentos críticos; nos llaman para que ayudemos a gestionar un incidente. Ese es uno de los servicios que más estamos impulsando porque entendemos que a empresas de mayor o menor porte les aportaría valor saber cómo están.

—El hacking ético es una tendencia dentro del sector. ¿Qué relevancia tiene en la empresa?

—Es un servicio que viene creciendo mucho. Hay clientes que nos piden un informe de auditoría técnico de ciberseguridad de la aplicación que van sacar. Puede ser un organismo público o una empresa de tecnología o una compañía que tiene un cliente en Estados Unidos que le pregunta si ese desarrollo es seguro. En resumen, somos, sobre todo, una empresa de servicios profesionales. Si bien también somos representantes de productos, normalmente no encaramos una relación con un cliente a través de la venta de un producto.

Reynaldo de la Fuente, socio director de Datasec. LEO MAINE

—¿Cuál es el incidente por el que más los consultan?

—El escenario que dispara fuertemente una necesidad de apoyo es el ransomware, en el que un delincuente que busca dinero te chantajea a cambio de no filtrar tus datos o de que puedas recuperar la continuidad operativa de tu empresa. En estos casos se puede dar una combinación: te roban los datos o no, pero te cifran todo y la empresa no puede operar. Aun teniendo respaldos, recuperar la operativa puede llevar muchos días. El otro escenario es que pase eso y no tenga respaldos o se hayan visto afectados. A eso se suma la posibilidad de que te hayan robado los datos. Entonces es un chantaje doble, porque el atacante dice: «¿Tenés respaldo? Bueno, pero yo también tengo toda la información de tu empresa». En nuestro país han pasado casos de empresas que no pudieron resolver a tiempo, que no tenían respaldos, que no pagaron y la información está disponible en la web. Es un escenario catastrófico desde el punto de vista de la imagen y el prestigio, de la operación y hasta desde el punto de vista legal o contractual. A veces, en esa situación lo que se puede hacer es poco. Podemos ayudar a recuperar (la información) de forma segura o acompañar en una eventual conversación con el delincuente y ver qué podemos lograr. Pero tampoco podemos hacer magia. Luego hay situaciones en las que la empresa no es atacada, pero sí sus clientes, y eso afecta la imagen del negocio.

—¿Qué papel tienen las personas en la prevención de ataques?

—Dentro de los servicios de consultoría, asesoramiento y outsourcing, tenemos una pata muy grande de concientización y educación. Hay charlas para clientes, plataformas digitales y herramientas que comercializamos que hacen pequeños cursos, videos y pruebas de phishing para ver si la gente se da cuenta o cae en el engaño. Siempre explico que es una combinación entre la responsabilidad de las personas y los controles y procesos de la empresa. Si con solo hackearte a vos comprometemos la organización, el problema no sos vos, es el proceso y que solo dependa de vos. El problema es la empresa. Hay una cuestión de capas: la educación, el antivirus, el monitoreo, tener equipos seguros, los procesos y controles. En el caso de la inteligencia artificial (IA), hoy puedo tener un agente que chequea mi correo y accede a esto y lo otro. Pero no duermo tranquilo con eso. Yo tengo datos de mis clientes y luego puedo decir que la IA deliró, pero le di determinados permisos. Entonces, quizás hay cosas para las que necesito que un ser humano controle y me ayude. Ahí nuestro objetivo es ayudar a que las empresas visualicen esto. La decisión es de cada uno, pero sabiendo los riesgos que existen y que decir «yo no sabía» hoy no es una respuesta aceptable. Vemos que la educación en tecnología sigue siendo un debe. Hay un cierto nivel de analfabetismo digital, entonces después nos engañan y hackean muy fácil. Por eso, hay un desafío de seguir comunicando que hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, pero que tienen un riesgo.

—La digitalización de los negocios se disparó a raíz de la pandemia. ¿Cómo ha evolucionado el negocio desde entonces?

—La pandemia fue un hito por la transformación digital de las empresas, el comercio electrónico y el trabajo remoto, lo que también generó muchos riesgos porque las empresas salieron corriendo a hacer cosas para las que capaz no estaban preparadas desde el punto de vista de la seguridad. Hubo muchos incidentes en la pandemia y en la pospandemia relacionados con eso, pero se han ido corrigiendo, aunque con un poco de delay. A partir de eso, se hizo evidente que el concepto de ciberseguridad era necesario. De 2022 a 2026, duplicamos la facturación y a nivel de personas pasamos de 35 a 55.

—¿Cómo incide la IA en los servicios y la demanda de personal?

—Estamos incorporando IA, al igual que todas las empresas, en la interna y también ayudando a los clientes a gestionar el riesgo de incorporar esa tecnología de forma segura y adecuada. Sin duda, hay servicios que se están transformando. Por ejemplo, en hacking ético y escaneo están apareciendo una enorme cantidad de nuevas vulnerabilidades, lo cual hace que las empresas deban trabajar mucho en ese proceso de gestión, y eso abre oportunidades a nivel de servicios. Antes, (esos servicios) eran mucho más manuales y hoy son cada vez más automatizados. Tenemos un equipo de ocho personas en hacking y les damos las herramientas para que puedan ser más productivos y eficaces. Eso va a hacer que la curva de crecimiento en personas sea un poco distinta, pero siguen siendo necesarias. Le podés pedir a ChatGPT que haga un hacking, pero de ahí a que entiendas lo que te dice o si lo que hizo fue completo o no, hay una brecha. Ahí vas a necesitar que una persona te explique y lo traduzca al lenguaje de la empresa. Incluso diría que (la IA) está abriendo un escenario de más riesgos y más necesidad de que alguien te ayude a visualizarlos.

—¿En qué medida la IA incorpora nuevos riesgos?

—Lo que estamos viendo ahora con la IA -no en la dimensión de lo disruptiva que es- es que muchas empresas están experimentando lo mismo que vivieron cuando apareció Internet, la nube o los dispositivos móviles. La pregunta es: ¿cómo gestionamos esto? La gente ahora quiere usar la IA y, si no se puede (en la empresa), usa la personal. Entonces, es un tema de gestión, de gobernanza y de auditoría. Muchas veces la empresa está acelerada en busca de innovar y no quedarse atrás, pero pocos piensan cuáles son los riesgos, adónde envía los datos, qué pasa si (la plataforma) cae o qué riesgos hay para la continuidad operativa y la confianza de la empresa.

Reynaldo de la Fuente, socio director de Datasec. LEO MAINE

—La mayoría de las empresas en Uruguay son pymes. ¿Qué amenazas enfrenta ese sector?

—Hay un primer concepto y es entender que este es el mundo en que vivimos hoy. Si yo quiero hacer negocios y dar servicios en el mundo de hoy, hay una mínima necesidad de recursos para el área de ciberseguridad. Si no, estoy poniendo en riesgo la empresa. Muchas veces el dueño de una empresa piensa que lo que invierte en ciberseguridad se lo podría llevar para la casa, pero está pensando con una visión equivocada, porque está poniendo en riesgo el futuro de su empresa. El problema de nuestras empresas es que muchas han subinvertido en tecnología, no (solo) en seguridad. Si no tienen software legal, antivirus o tienen uno gratuito que encontraron por ahí, si tienen un Windows obsoleto, o no implementaron medidas básicas porque creen que no les va a pasar nada, están en una situación muy vulnerable. Antes, si un hacker tenía que elegir entre un banco en Uruguay y uno en Brasil o México, el esfuerzo era parecido pero la posibilidad de rentabilidad en esos mercados era inmensamente superior. Eso ha ido cambiando radicalmente y hoy ninguna empresa, de ningún porte, está a salvo. Ahora los atacantes usan herramientas que identifican vulnerabilidades, tienen agentes (de IA), les dan para adelante y ven quién sos cuando ya están adentro. Entonces, el argumento de «a mí no me va a pasar o soy muy chico» ya no existe. Prevenir siempre es mejor que curar.