Motordil, plataforma argentina de subastas de vehículos desembarcó en el mercado uruguayo

Una plataforma para adquirir vehículos mediante subastas a precios que pueden ubicarse hasta un 10% por debajo del mercado. Con esa propuesta se presenta Motordil, una firma de origen argentino cofundada y liderada por Nicolás Schenquerman, que permite a particulares y automotoras vender o comprar un auto a través de un sistema de pujas de precios que se reflejan en la web.

La empresa, creada en 2024, desembarca en Uruguay de la mano de Exóticos Uy, una comunidad de amantes de los automóviles creada en Instagram hace 10 años por el uruguayo Maximiliano Alegre.

«Luego de la buena respuesta que obtuvimos en Argentina, donde en dos años ya procesamos más de 300 subastas, con un porcentaje de conversión que supera el 76%, un 74% que volvió a participar en una segunda puja y más de US$ 100 millones ofertados, vimos que Uruguay era el próximo mercado natural para llegar. El mercado uruguayo, si lo trabajás bien, no es tan chico y tiene una particularidad en Latinoamérica: cuenta con una clase media acomodada grande. Apuntamos a ese público», afirmó Schenquerman.

Repiten la Fórmula

En Uruguay, la plataforma replicará la propuesta que ya opera en Argentina, es decir, incluirá todo tipo de vehículos y los subastará en un plazo de siete días. De todas formas, «si bien el objetivo es que cualquier persona pueda publicar su vehículo, la herramienta tiene mayor relevancia para las automotoras, que de esta manera logran rotar unidades que tenían en stock por mucho tiempo», aseguró el fundador de la compañía.

Motordil. En la plataforma se pueden adquirir vehículos por un 10% menos al precio de mercado.

De hecho, a nivel local, los vehículos que publique Motordil provendrán de automotoras, con el fin de minimizar contingencias y asegurar que el auto esté completamente en regla, aclaró.

En esta primera etapa cerraron acuerdo con cuatro firmas y tienen publicados seis vehículos. «Ya estamos negociando con otras 10 automotoras para las próximas dos o tres semanas», adelantó Alegre.

Otro detalle de la plataforma es que el concesionario puede fijar un precio mínimo esperado para la venta. «Lo llamamos la reserva. La automotora fija el precio, que no es público, y si no se alcanza, la subasta queda sin efecto. También puede levantarla en cualquier momento si entiende que el precio logrado es suficiente. Cuando el auto está por alcanzar la reserva aparece un cartel de aviso, así como cuando se llega a la cifra», indicó.

La monetización del proyecto se basa en el cobro al comprador de una comisión del 5% sobre el valor en que cerró la subasta, con un mínimo de US$ 250 y un máximo de US$ 1.500. «Cuando se concreta la venta se cobra nuestra comisión. Al vendedor le pedimos un valor fijo de US$ 30 por publicación, que incluye servicios como un fotógrafo profesional para las imágenes», detalló.

Tras la subasta, la plataforma conecta a ambas partes, que culminan la negociación en forma directa, finalizó Schenquerman.