Más gastos veterinarios y consultas por videollamada: la «paternidad de mascotas» impulsa negocios en la región

Las solicitudes de asistencia y servicios especializados para mascotas aumentaron un 120% en los últimos dos años en México, Colombia y Argentina, impulsadas por una mayor demanda de atención veterinaria y cuidados preventivos para perros y gatos, según datos que difundió esta semana la empresa mexicana de asistencia, Iké.

Este fenómeno, que es conocido como pet parenting o «paternidad de mascotas», se ha extendido especialmente entre jóvenes que eligen retrasar la maternidad o la paternidad por diferentes razones y destinan más recursos económicos al cuidado de sus animales de compañía.

En México, casi siete de cada 10 hogares tienen la presencia de al menos una mascota, lo que ha llevado a que la población de animales domésticos en ese país supere los 80 millones, según datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Servicio especializado

El cambio que se ha dado en la relación entre las personas y sus animales se refleja también en el consumo de servicios especializados.

De acuerdo con datos de la empresa de asistencia Iké, las solicitudes relacionadas con mascotas crecieron un 120% en los últimos dos años en los mercados de México, Colombia y Argentina.

La compañía atribuyó este incremento a una mayor preocupación por la salud preventiva y el bienestar animal, una tendencia que ha impulsado especialmente las consultas veterinarias a distancia y también los servicios a domicilio.

En México, las consultas con veterinarios mediante plataformas digitales aumentaron un 41% durante el último año, mientras que la demanda de servicios médicos veterinarios creció un 43%, de acuerdo con cifras de la compañía.

Veterinaria. Foto: Commons.

En varios países

La expansión de estos servicios también se puede observar en otros países de la región.

En Colombia, las solicitudes de atención veterinaria en el hogar aumentaron un 123%, mientras que en Argentina creció un 63% el uso de videollamadas para realizar consultas médicas de mascotas.

La tendencia coincide con la expansión de la infraestructura dedicada al cuidado animal. Datos del sector señalan que en los últimos tres años aumentó un 27% la apertura de establecimientos y servicios veterinarios.

El crecimiento de este mercado con foco en los animales ocurre en un contexto de cambios demográficos y sociales en la región, que está marcado por menores tasas de natalidad, hogares más pequeños y una mayor disposición de las familias urbanas a invertir en el bienestar de sus animales de compañía.

Para especialistas del sector, el auge de estos servicios refleja que las mascotas ocupan un papel cada vez más relevante dentro de la dinámica de las familias, lo que se traduce en una mayor demanda de atención médica, productos especializados y propuestas de cuidado por parte de sus dueños.

EFE