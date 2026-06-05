Los argumentos científicos y filosóficos de Mario Alonso Puig para aplicar el mindfulness en el trabajo

El mindfulness, la capacidad humana de habitar el aquí y el ahora, tiene el poder no solo de contrarrestar el estrés crónico, sino también de generar un impacto positivo en la mente de quienes toman decisiones.

«El estrés crónico es muy perjudicial tanto a nivel personal como empresarial», afirmó a El Empresario Mario Alonso Puig, médico, conferencista y referente español en liderazgo, bienestar y desarrollo humano. Este estado —agregó— afecta la salud física, deteriora la capacidad de concentración, dificulta el aprendizaje, incrementa la reactividad emocional y reduce la claridad para tomar decisiones.

El experto explicó que aquietar la mente permite desarrollar mayor claridad mental, fortalecer la atención y responder con más serenidad a los desafíos cotidianos. Esos beneficios no demandan grandes inversiones de tiempo: cinco minutos diarios de atención consciente a la respiración pueden ser un excelente punto de partida.

Alonso Puig fue el orador de la primera edición en Uruguay del Seminario y Workshop de Mindfulness, realizada el pasado 28 de mayo en el Hotel Cottage de Carrasco.

La actividad, organizada por Majo Amestoy, reunió a 190 personas para compartir cinco horas de reflexión, aprendizaje y práctica. La iniciativa se suma a un trabajo que viene acercando al reconocido especialista al país desde hace cuatro años a través de sus conferencias.

Desde el inicio, el encuentro reflejó uno de los rasgos que caracterizan al español: la cercanía. Antes de comenzar, dedicó tiempo a saludar personalmente a los asistentes e intercambiar algunas palabras con ellos.

Al iniciar el seminario compartió una frase que marcaría el tono de la jornada: «Lo más importante no es dónde estás, sino con quién estás. Y yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes».

A partir de allí comenzó un recorrido que integró neurociencia, filosofía y experiencia personal en torno al mindfulness, una práctica cada vez más presente en distintos ámbitos.

El conferencista español fue el orador de la primera edición en Uruguay del Seminario y Workshop de Mindfulness. Ignacio Sánchez

Su primera aclaración fue contundente: esta disciplina no es una religión, sino la capacidad de estar presentes en el aquí y el ahora. No implica dejar la mente en blanco, lo cual es imposible, sino aprender a observar con mayor conciencia nuestros pensamientos, emociones y sensaciones, disminuyendo el ruido interno que muchas veces nos aleja del momento presente.

Para explicar esta idea, recurrió a distintas tradiciones y a pensadores. Recordó enseñanzas de Lao Tse, Buda, Jesús y Rumi, entre otros, destacando la importancia de aceptar la realidad y aprender a convivir con nuestras emociones en lugar de luchar constantemente contra ellas.

La propuesta combinó conceptos, reflexión personal y prácticas meditativas que invitaron al público a experimentar aquello que el mindfulness propone: detenerse, observar y habitar con mayor presencia una época marcada por la velocidad, la distracción y la sobrecarga mental.

Tras el seminario, Alonso Puig conversó con El Empresario acerca de los beneficios de la práctica del mindfulness en el mundo organizacional.

Entre las reflexiones que dejó para quienes lideran organizaciones, se destaca: «El mundo necesita un liderazgo más humanista. No enfrentado a la tecnología, sino capaz de integrarla sin perder de vista a las personas».

El encuentro terminó entre abrazos, sonrisas y conversaciones que continuaban más allá de la agenda prevista. Tal vez porque, por unas horas, muchas personas dejaron de habitar el pasado y el futuro para encontrarse plenamente en el aquí y el ahora.

Punto final

Con esta columna cierro una etapa de casi siete años que atesoraré profundamente.

Gracias a cada lector que me acompañó en este recorrido y al equipo de El Empresario por la confianza y la libertad para compartir ideas, experiencias y aprendizajes.

Si algo me deja este camino es la certeza de que las conversaciones que realmente transforman son las que nos acercan a nuestra humanidad y fortalecen nuestros vínculos.

Eso fue lo que intenté aportar en cada una de estas páginas.

Gracias por haber sido parte.

Graciela Foggia

Directora de Up Mind