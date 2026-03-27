La nueva apuesta de Jeff Bezos: el fundador de Amazon busca recaudar US$ 100.000 millones para su startup de IA

El multimillonario empresario Jeff Bezos está en conversaciones preliminares con inversores de Oriente Medio y Asia para recaudar hasta US$ 100.000 millones para un fondo de inversión que operaría junto con su nueva startup de inteligencia artificial (IA), Proyecto Prometeo. Así lo informaron tres personas familiarizadas con las conversaciones.

Este fondo podría convertirse en uno de los más grandes del mundo, igualando la cifra del Vision Fund gestionado por el conglomerado japonés SoftBank, que se centra en la inversión en nuevas tecnologías.

El fondo de Bezos invertiría en empresas -o incluso las compraría- que pudieran beneficiarse de la tecnología en desarrollo en el Proyecto Prometeo, que trabaja en IA para mejorar la ingeniería y la fabricación en diversos campos, incluidos la informática y la industria aeroespacial.

El Proyecto Prometeo, iniciado por Bezos, el fundador de Amazon, y Vik Bajaj, exinvestigador de Google, ha recaudado un total de US$ 6.200 millones del magnate y otros inversores.

Esta iniciativa es la primera en la que Bezos asume un rol operativo formal en una empresa desde que renunció como CEO de Amazon en julio de 2021. Si bien está profundamente involucrado en la empresa aeroespacial Blue Origin, su título oficial es el de fundador.

Según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no tenían permitido hablar públicamente sobre el tema, su fondo de inversión formaría parte del mismo grupo empresarial que la startup.

Algunos detalles relacionados con el nuevo fondo de Bezos fueron publicados inicialmente por el Financial Times y The Wall Street Journal.

Bezos afirmó en una conferencia en Italia en octubre que el mayor impacto de la IA se vería reflejado en cómo afectaría a todas las empresas del mundo, incluidas las manufactureras.

«Hará que su calidad y su productividad aumenten», declaró el multimillonario. «Y cuando digo todas las empresas, me refiero literalmente a todas».

Crece la competencia

El Proyecto Prometeo es uno de los nuevos esfuerzos para aplicar la IA a tareas físicas, como la robótica, el diseño de fármacos, el descubrimiento científico, la ingeniería y la fabricación. Al igual que el chatbot ChatGPT de OpenAI aprendió a escribir analizando grandes volúmenes de texto digital, otros sistemas de IA pueden aprender habilidades identificando patrones en los datos recopilados a partir de la experiencia y el comportamiento físicos.

En 2024, Bezos invirtió en Physical Intelligence, una startup que aplica la IA a los robots. El año pasado, varios investigadores abandonaron Meta, OpenAI, Google DeepMind y otros proyectos destacados en IA para crear Periodic Labs, cuyo objetivo es acelerar los descubrimientos en física, química y otras áreas.

Esta compañía, que cuenta con una financiación de US$ 300 millones, planea construir su propio laboratorio en el norte de California, donde robots realizarán experimentos científicos a gran escala. Mediante el análisis de este método físico de ensayo y error, los sistemas de IA pueden aprender a realizar experimentos prácticamente por sí solos, al menos en teoría.

Con Bezos y Bajaj como codirectores ejecutivos, el Proyecto Prometeo busca mejorar la eficiencia de las empresas que diseñan y fabrican computadoras, automóviles, naves espaciales y otros productos físicos. El nuevo fondo del multimillonario invertiría en este tipo de empresas.

Su nueva startup de IA también podría beneficiar las inversiones actuales de Bezos, como la compañía de cohetes Blue Origin. David Limp, exejecutivo de Amazon y actual director de Blue Origin, ha sido nombrado miembro del consejo de administración del Proyecto Prometeo.

Bajaj es físico y químico y trabajó estrechamente con el cofundador de Google, Sergey Brin, en Google X, un centro de investigación conocido como «la fábrica de proyectos innovadores». Google X impulsó una amplia gama de proyectos ambiciosos, entre ellos el servicio de entrega con drones Wing y la empresa de coches autónomos Waymo.

Blue Origin.

En 2015, Bajaj fue uno de los fundadores de Verily, un laboratorio de investigación dedicado a las ciencias biológicas. Al igual que Waymo y Wing, Verily es operado por Alphabet, la empresa matriz de Google.

Posteriormente, Bajaj cofundó y fue CEO de Foresite Labs, una iniciativa para crear empresas emergentes de IA y ciencia de datos. Dejó ese puesto para centrarse en el Proyecto Prometeo.

Cade Metz y Karen Weise

The New York Times