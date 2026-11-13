La estrategia del LATU para impulsar la innovación y la transferencia tecnológica en el sector productivo

Está al frente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) desde principios de 2025 y es la primera mujer en ocupar ese cargo en 60 años de historia. Previamente, trabajó varios años en el exterior, en organismos como el Banco Mundial y la Agencia Internacional de Energía. Es economista por la Universidad de Montevideo. Nació en Montevideo hace 39 años, pero se mudó a Paysandú cuando tenía dos meses, por lo que se define como sanducera. Está casada y tiene dos hijos. En su tiempo libre disfruta de hacer ejercicio, leer e ir al cine.

Desde su rol articulador, el LATU apuesta a acercar las posibilidades que ofrecen la innovación y la ciencia al ámbito empresarial y emprendedor del país. Ese vínculo abre oportunidades de desarrollo y de mejora de la competitividad para industrias consolidadas como la forestal, frigorífica y láctea, y para sectores emergentes como la biotecnología y la inteligencia artificial (IA).

“El desafío es mostrar que la innovación genera resultados, que puede mejorar la productividad, reducir costos y abrir mercados”, analiza la presidenta del LATU, Lucila Arboleya. A continuación, un resumen de la charla.

-¿Cuál debe ser el rol del LATU pensando en el desarrollo de Uruguay hacia el futuro?

-Uruguay necesita dar un salto de productividad y competitividad, y el LATU juega un papel importante en hacer eso posible. Tenemos que contribuir a que las empresas, en particular la industria, produzcan mejor, incorporen tecnología, desarrollen nuevos productos y compitan en mercados cada vez más exigentes. Un objetivo del LATU es ser un aliado del sector productivo. Hoy se ve: hacemos análisis para las tres plantas de celulosa y para las industrias frigorífica y láctea, para que puedan exportar y mostrar la calidad uruguaya. También trabajamos con empresas más chicas y startups para darles nuestras capacidades de laboratorio nacional, conocimiento y acompañamiento en las necesidades de calidad, así como en innovación. Es fundamental tener la capacidad de anticiparnos a transformaciones que están ocurriendo en el mundo y ayudar a Uruguay a aprovecharlas, como la IA, la transición energética y la bioeconomía. Por ejemplo, hoy muchas startups de biotecnología están en el Parque de Innovación del LATU, donde les damos servicios. El acuerdo del Mercosur es otro caso: además de los beneficios tarifarios para los productos uruguayos, hay cuestiones relacionadas a la calidad, los análisis, y ahí instituciones como el LATU son claves para conectar nuestras capacidades con las que necesita la industria. El desafío es seguir consolidando lo tradicional e innovando, y ser una institución moderna, eficiente y sostenible en ingresos, que evolucione en línea con las necesidades del país y tenga cada vez más impacto en el desarrollo nacional.

-¿Cómo trabaja el LATU ese objetivo de posicionarse como un aliado de las empresas?

-Resalto tres cosas: el empuje comercial en temas de calidad, la innovación aplicada y el foco en startups. En lo comercial, trabajamos para fortalecer el vínculo con las empresas y conocer mejor sus necesidades. Tenemos desde servicios analíticos hasta innovación aplicada y admisión temporaria. Y el presupuesto 2027 incorpora una gerencia de desarrollo de negocios para reforzar la atención a clientes actuales y futuros.

En innovación aplicada, el LATU y su fundación, Latitud, tienen infraestructura, conocimiento y equipos que pueden marcar la diferencia en la competitividad. Recibimos desafíos de empresas y ayudamos a resolverlos. Los proyectos pueden ir desde IA en el agro hasta reformular un alfajor para que llegue a un supermercado. El abanico es amplio, aunque priorizamos sectores con foco en la matriz productiva, las tecnologías y tendencias emergentes.

También ayudamos a fortalecer el ecosistema emprendedor. El LATU ha financiado y apoyado a Ingenio, la primera incubadora de Uruguay, que cumplió este año su 25° aniversario. Por allí han pasado 250 empresas, de las cuales 120 siguen operando -un muy buen ratio-, generan al menos 2.100 empleos directos y exportan a más de 100 países. Una de las últimas cosas que hicimos fue integrar Ingenio a Latitud para conectar los problemas del sector industrial con startups que validan soluciones y empiezan a vender servicios.

-Una dificultad que señalan las empresas uruguayas son los altos costos del país. ¿Cómo puede ayudar la innovación a la competitividad?

-Uruguay tiene problemas de competitividad que no dependen solo de las empresas, como los costos de producción y la escala. La innovación no es la bala de plata, pero sí una condición necesaria. Puede mejorar la eficiencia y la productividad, generar más valor y, sobre todo, permitir competir en un mundo que innova. La clave está en identificar en qué somos especialmente buenos, dónde tenemos ventajas comparativas, dónde concentrar esfuerzos, incorporar conocimiento, y poner foco en internacionalizarnos. Esto se ve en las grandes empresas y en las startups; el desafío está más en las pymes. Ahora, la tecnología por sí sola no garantiza el éxito ni la sostenibilidad de la empresa. Hay que adoptarla y competir en el mundo. Ahí tenemos un rol importante en acercar esas tecnologías a las empresas, transferir tecnología y pasar del laboratorio al mercado.

Lucila Arboleya, presidenta del LATU.

-¿A qué sectores debería apostar Uruguay para crecer?

-En software y TIC, Uruguay tiene capacidades y logró posicionarse, pero debe entender cómo se mueve el mercado y seguirlo. Hay nuevos sectores como la biotecnología, donde en los últimos 15 años el país pasó de tener unas pocas startups a unas 60 o 70, que levantan capital de empresarios uruguayos y extranjeros. Uruguay puede seguir transformando ese conocimiento en empresas. Desde las instituciones del Estado tenemos dar las condiciones para que el sector privado tome el riesgo. Los biocombustibles y el agro también son interesantes.

-¿Las empresas ven a la innovación como un costo o como una inversión?

-El desafío es mostrar que la innovación genera resultados, que puede mejorar la productividad, reducir costos y abrir mercados. Hoy en Uruguay esto se entiende y se ve más. Es correcto ver a la innovación como una inversión en competitividad. En las pequeñas o medianas empresas esto es más difícil porque tienen otras necesidades. Ahí nosotros tenemos muchas capacidades en investigación aplicada y Latitud busca ser también la unidad de investigación y desarrollo de las empresas. Como LATU, contamos con técnicos calificados, equipamiento, plantas piloto y contactos internacionales. Latitud también trabaja con las empresas para conseguir financiamiento a nivel público, privado o del exterior.

-La IA está revolucionando las industrias y sectores. ¿Qué oportunidades representa para Uruguay y sus empresas?

-Uruguay tiene condiciones favorables para aprovechar esta transformación. Se destaca en la región en la adopción de IA y de herramientas digitales, (pero) todavía existen diferencias entre empresas que ya incorporan estas herramientas en sus procesos y las que empiezan a explorarlas. Queremos promover aplicaciones concretas de la IA en los sectores público y privado y en startups. En marzo inauguramos el Laboratorio de Inteligencia Artificial para el Bien, junto a Microsoft y con financiación de ANII, ANDE, Uruguay Innova y LATU, y gobernanza del Ministerio de Industria, Agesic y Antel. Trabajará durante tres años con 16 instituciones públicas en la incorporación de IA para mejorar sus procesos diarios.

-¿En qué medida el conocimiento científico genera nuevos negocios en Uruguay?

-Uruguay ha demostrado que puede transformar conocimiento y talento en empresas que compiten a nivel internacional. Hoy tiene unas 500 startups, con casos de éxito como dLocal, PedidosYa, Scanntech y Prometeo, entre otras. Cuando Ingenio empezó en 2001, el ecosistema emprendedor no existía y el país estaba en una situación compleja. Entonces fue una piedra fundamental para el sistema actual, que se ha construido con políticas públicas, formación de talento, inversión y un sector privado dispuesto a arriesgarse. El desafío está en seguir avanzando en sectores donde hemos demostrado poder competir y continuar evolucionando e innovando, también en áreas como la biotecnología y la IA aplicada a industrias tradicionales. Esto implica pensar en regulaciones inteligentes que logren el balance difícil, pero necesario, entre protección e innovación. Hay que seguir trabajando en mejorar la eficiencia, reducir los costos de los no transables y lograr que las instituciones públicas de innovación articulen mejor para que el emprendedor entienda a dónde ir.