Impulsar la innovación y el desarrollo sostenible en Uruguay en el análisis de referentes de empresas, gobierno y academia

La Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya (SwissCham Uruguay), con el apoyo de la Embajada de Suiza en Uruguay y Switzerland Global Enterprise (SGE), realizó el pasado 31 de julio la primera edición del Swiss Innovation Day, un encuentro que reunió en el LATU a referentes del sector público, empresas suizas y organizaciones vinculadas a la innovación.

La actividad tuvo como objetivo promover el intercambio de conocimientos y analizar cómo la articulación entre empresas, gobierno, academia y sociedad puede contribuir a transformar la innovación en un motor de desarrollo económico, social y ambiental para Uruguay.

Enrique Schneeberger, Director Lufthansa; Horacio Pintos, Socio Consultora Suizo-Uruguaya; Agustina Navarro, Corporate Affairs Roche; Carolina Bellenda, presidente de la Cámara de Comercio Suizo-Uruguaya y gerente de ESG, Productos y Marketing de Banque Heritage; Guzmán Etcheverry, CEO Julius Baer; Daniel Pomies, CEO Valmont.





La apertura estuvo a cargo del embajador de Suiza en Uruguay, Álvaro Borghi, y de la presidenta del LATU, Lucila Arboleya, quienes destacaron la histórica relación entre ambos países y el papel de la innovación como herramienta para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar.

Durante la jornada, representantes de ABB, Banque Heritage, Julius Baer, Nestlé, Roche, Syngenta, Trafigura y Valmont compartieron experiencias y casos concretos desarrollados desde Uruguay, vinculados con la salud, los sistemas alimentarios, la energía, la logística, las finanzas y la construcción de un ecosistema nacional de innovación.

Asimismo, Bruno Gilli, director ejecutivo de Uruguay Innovation Hub, destacó la importancia de consolidar un ecosistema capaz de impulsar empresas de alcance global, fortalecer la articulación entre ciencia, tecnología y sector productivo, y aprovechar los instrumentos disponibles para promover la investigación y el desarrollo.

Al cierre del encuentro, la presidenta de SwissCham Uruguay, Carolina Bellenda, destacó que la innovación no pertenece a una única industria ni tiene fronteras, sino que se fortalece cuando empresas, academia, gobierno y organizaciones comparten experiencias y aprenden unas de otras. En ese sentido, afirmó que el Swiss Innovation Day busca consolidarse como un punto de encuentro para generar nuevas alianzas, acercar el ecosistema suizo a Uruguay y proyectar al país como un espacio de colaboración e innovación con alcance regional.