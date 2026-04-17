La deliciosa propuesta gastronómica que invita a irse de tapas como en España, pero en Uruguay

Tapear como en Madrid, sin salir de Montevideo. Restaurantes capitalinos se sumarán a Tapeando Uruguay y ofrecerán una experiencia que invita a degustar sabores de España.

Bruta, Casa Fauno, Es Mercat, El Otro Es Mercat, Francis, Jacinto, Pacharán Taberna Vasca, Pistatxofusion, Plantado por Hyatt Centric Montevideo, Plaza de Chueca, Pomelo y Toledo serán los reductos gastronómicos que tentarán con creaciones diseñadas especialmente para la movida. Y para recorrer sin improvisar, Bigbox ofrecerá recorridos armados para llegar al restaurante con reserva previa.

La iniciativa -impulsada por la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Uruguay- comenzará hoy y se extenderá hasta el 26 de abril. Serán 10 días ideales para recorrer la ciudad, probar delicias varias y compartir la mesa. La dinámica invitará a recorrer restaurantes para vivir el ritual del tapeo, una costumbre muy representativa del estilo de vida español.

Diferentes opciones de tapas se podrán disfrutar.

Pinchos, patatas bravas, oliva frita, croquetas, tortillas y chipirones serán algunas de las tapas disponibles. Tartar de atún rojo, pulpo, rabo de toro, arroz cremoso de hongos, huevos pochados o pan tumaca serán otros platos que dirán presente en el menú.

«Queremos que su próximo viaje a España comience aquí. Tapeando es un viaje a España a través de los sabores. Estamos muy contentos de celebrar la primera edición en Uruguay», detalló Felipe Formariz, consejero de Turismo de la Embajada de España.

«A pesar de ser un país pequeño, Uruguay es un mercado emisor importante para España. Más de 50.000 uruguayos nos visitaron el año pasado y las perspectivas para 2026 son positivas», agregó.

Tapeando Uruguay incluirá el Concurso de la Tapa y el público elegirá su propuesta favorita.

La iniciativa es apoyada por Comunidad de Madrid, Alimentos de España, Buquebus, Buquebus Gourmet, Olmeda Orígenes, Cámara Española Oficial de Comercio de Uruguay, Bigbox, Hyatt Centric Montevideo y Estrella Damm. Uber Latam se sumará a Tapeando 2026 mediante un código de descuento que se compartirá en Instagram.