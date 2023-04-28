La debacle de un gigante: la cadena Bed, Bath & Beyond solicitó la bancarrota y sacude al retail en EE.UU.

En base a EFE y The New York Times

La cadena estadounidense de artículos de hogar y decoración Bed Bath & Beyond salió ganadora de la recesión de 2008. Aunque competidores como Sharper Image y Linens ’n Things se declararon en bancarrota, Bed Bath & Beyond expandió su negocio al adquirir otros minoristas. Sus emporios llenos de toallas y utensilios de cocina, todos disponibles a un precio reducido gracias a cupones, eran faros que hacían que los compradores regresaran.

Ahora, mientras la economía de EE.UU. vive otro período de incertidumbre, Bed Bath & Beyond ya no está en la cima, producto de una estructura corporativa cada vez más difícil de manejar y su incapacidad para considerar el ascenso del e-commerce.

El domingo 23, el minorista fundado en 1971 informó que solicitaría protección por bancarrota en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Nueva Jersey. Explicó que iniciaría el cierre de las 360 tiendas de Bed Bath & Beyond y 120 locales de Buy Buy Baby (que también son parte de la compañía) y que buscaría vender partes de su negocio. El cese definitivo de la cadena está previsto para antes del 30 de junio.

La falta de adaptación de la empresa a la preferencia de los consumidores por la compra online, es una de las razones que llevó a la marca a perder relevancia

«Gracias a todos nuestros clientes leales», declaró la firma en su sitio web. «Hemos tomado la difícil decisión de comenzar a cerrar nuestras operaciones».

Para ayudar a financiar sus operaciones en caso de quiebra, la empresa recaudó US$ 240 millones de la firma de inversión Sixth Street Specialty Lending.

Cuesta abajo

Las ventas de la cadena cayeron con fuerza el año pasado y la empresa tenía dificultades para refinanciar unas deudas que se estimaban en US$ 5.200 millones.

Bed Bath & Beyond experimentó además fuertes oscilaciones en su cotización bursátil, al convertirse en una de las apuestas favoritas de muchos pequeños inversores y especuladores que se coordinan en foros de Internet.

El pasado febrero anunció que iba a vender acciones por valor de unos US$ 1.000 millones para tratar de evitar la bancarrota. Añadió que planeaba cerrar unas 150 tiendas. Tras las cifras comunicadas anteriormente supondría clausurar un total de 400 establecimientos, casi la mitad de las que tenía hace un año.

La marca se especializa en toda clase de productos para hogar y decoración. Adam Kane Macchia

El pasado febrero la empresa anunció que iba a vender acciones por valor de unos US$ 1.000 millones para tratar de evitar la bancarrota, pero el plan no prosperó.



Los problemas financieros de la empresa se arrastran desde el estallido de la pandemia.

Entre las dificultades de la firma estaban la escasez de clientes tanto en las tiendas físicas como en la venta en línea, problemas de suministro que le hacían difícil reponer algunas mercancías y, lo más grave, no haber sido capaz de refinanciar su deuda.

El canal CNBC explicó en enero que la compañía había ido acumulando deuda con distintos vencimientos -en 2024, 2034 y 2044- y había perdido gran parte de su liquidez cubriendo solo parcialmente esos pagos.

Malas señales

Neiman Marcus es una de las grandes cadenas que se declaró en bancarrota en un contexto adverso para el comercio minorista.

El sector del retail viene golpeado; en los últimos años empresas como JC Penney, Neiman Marcus y J. Crew se declararon en bancarrota. Ahora, el declive de Bed Bath & Beyond ofrece un vistazo a las fuerzas que dan forma al panorama minorista pospandemia. Para empresas como Bed Bath & Beyond, cuyos problemas financieros se enmascararon cuando los consumidores se apresuraron a gastar su dinero de estímulo, las preocupaciones económicas de los últimos meses están exponiendo esas debilidades. Será aún más crucial que los retailers se adapten a medida que los compradores reduzcan sus gastos.

Como concluyó Michael Lasser, analista la firma de servicios financieros UBS, «vamos a ver el darwinismo del comercio minorista» en 2023.