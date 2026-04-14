Infogain, tecnológica india con oficinas en Uruguay, cambia su nombre a Tenarai para acelerar la adopción de IA

La empresa Infogain, firma de software de capitales indios con sede en California y operación en Uruguay desde 2022, anunció hoy su relanzamiento como Tenarai, una empresa de aceleración de IA empresarial.

La novedad, divulgada a través de un comunicado, destaca que la compañía "ya es el socio de confianza de los líderes globales del Fortune 500 y, a través de una transformación de varios años, está redefiniendo cómo el potencial de la IA se traduce en resultados empresariales".

Este proceso de cambio se basa en tres pilares: iniciativas globales de talento, desarrollo de una plataforma de IA empresarial y alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos líderes y startups.

"Estamos obsesionados con convertir el potencial de la IA en resultados tangibles para nuestros clientes", dijo Dinesh Venugopal, CEO de Tenarai. "La fusión de talento en ingeniería y experiencia en el sector, junto con el profundo conocimiento del contexto empresarial único de nuestros clientes, nos posiciona como el socio preferido en aceleración de IA para empresas globales. La disrupción empresarial continuará y Tenarai está convirtiendo eso en un valor exponencial para nuestros clientes", apuntó.

Las soluciones de IA de Tenarai incluyen: IA que habilita plataformas de comercio electrónico; transformación de contenido con IA para profesionales del marketing; previsión de la demanda con IA para el crecimiento de ingresos; orquestación de agentes empresariales; y unificación de datos empresariales para aplicaciones de IA, entre otras.

IA empresarial.

Otra novedad es el lanzamiento de Frontiers Labs, un equipo especializado en "convertir rápidamente ideas audaces en soluciones listas para producción para los clientes". Además, se crearon nuevos roles como ingenieros desplegados avanzados y líderes de diseño agente, con el objetivo de "tender puentes entre la arquitectura compleja de IA y la integración fluida y centrada en el ser humano de flujos de trabajo".

Como parte de su transformación, la empresa se ha unido a líderes del sector como Databricks, Salesforce, Google Cloud, Adobe y otros socios tecnológicos para acelerar soluciones para los clientes. Asimismo, Tenarai ha establecido alianzas estratégicas con el Instituto Nacional de Tecnología (NIT) de Delhi y BITS Pilani.

En Uruguay, la empresa tiene oficinas en WTC Free Zone y emplea a algo más de 70 personas. A nivel regional, cuenta con más de 150 colaboradores.

"Veo esta evolución como un paso natural en una transformación que ya veníamos ejecutando. Hoy estamos mejor posicionados que nunca para ayudar a nuestros clientes a pasar de la exploración de la IA —pilotos y pruebas aisladas— a resultados concretos y escalables, combinando talento especializado, plataformas robustas, cercanía con el cliente y una fuerte capacidad de ejecución", concluyó Marcelo Mariño, director regional de Tenarai.