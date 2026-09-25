Iber, la cadena que nació como un kiosco y ahora invertirá más de US$ 1 millón en su propio centro logístico

La empresa especializada en bebidas alcohólicas y boutique gourmet Iber abrirá un centro logístico en Barros Blancos con una inversión superior a US$ 1 millón. No es la única novedad para este 2026 —en el que la marca cumple su 30.° aniversario—, ya que abrirá su decimoctava tienda en Aventura Shopping, informó su director, Nicolás Domínguez.

La cadena, que cuenta con tres tipos de tienda —Iber House, Iber Store e Iber Point— y además distribuye a través del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), tiene más de 2.000 etiquetas entre los productos nacionales e importados que ofrece. Dentro de su catálogo de vinos —una de las bebidas más buscadas—hay variedades de bodegas nacionales, argentinas, españolas, francesas e italianas, entre otras.

El centro logístico de Iber tendrá una superficie de 1.000 metros cuadrados (m2) y le permitirá a la empresa mejorar algunos de sus servicios logísticos, como el armado de regalos empresariales. Las canastas corporativas significan para la empresa el 40% de las ventas —frente al 60% de las que generan los clientes finales—. En diciembre, la comercialización de regalos empresariales se triplica respecto al promedio mensual en Iber, que ofrece propuestas que van desde $ 2.600 hasta $ 200.000.

El centro logístico facilitará además la logística de última milla para las ventas a empresas y a clientes finales, y potenciará su e-commerce —«un canal que trabaja fuerte»— y las entregas flex (en el día), recientemente estrenadas, destacó Domínguez.

Familia emprendedora

La génesis del negocio viene de una familia inmigrante española emprendedora. Los bisabuelos de Nicolás Domínguez llegaron a Montevideo desde Galicia y trabajaron primero en una confitería y luego en su propio bar. Siempre con la idea de reinvertir su capital —una filosofía que mantienen los Domínguez hasta hoy—, ampliaron el negocio comprando bares, que hacían crecer y luego vendían.

La familia era propietaria del Bar Madrid, ubicado en Colonia y Paraguay. Cuando el padre falleció, los hijos de la pareja quedaron al frente del emprendimiento. En el bar había stock de botellas y los hermanos se plantearon la idea de comenzar a vender bebidas cerradas. Así nació una nueva unidad de negocio: la tienda de licores Los Domínguez.

Iber House, en Punta Carretas Shopping. Leonardo Mainé

En paralelo a la licorería, uno de los hermanos abrió un parking, y allí mismo comenzó a funcionar un kiosco a cargo de su hijo Alejandro Domínguez. Ese local sería el inicio de Iberpark (hoy Iber). Por un tiempo, el kiosco funcionó en la cabina en la que se cobraban las fichas para el parking, pero luego, cuando una automotora contigua se fue del predio, Domínguez vio la oportunidad y transformó el espacio en una tienda de conveniencia.

El negocio fue acompañando los cambios del país y del consumo, y con el comienzo de las bodegas boutique, Iberpark empezó a crecer. «Teníamos (etiquetas de) más de 50 bodegas y eso era un montón. Con el tiempo abrimos otros locales y todo fue migrando cada vez más al concepto de tienda especializada, de boutique gourmet que piensa en la experiencia, el regalo, la curaduría y el asesoramiento», contó Nicolás, hijo de Alejandro.

Más que bebidas

En 2011, la familia trajo desde España el primer vino internacional de su catálogo, y ahí «se abrió un camino de empezar a importar», comentó. Hoy cerca del 98% de las bebidas que ofrece la tienda proceden del exterior y se venden exclusivamente en Iber.

Además de vinos, la empresa ha ampliado su propuesta con whisky y espirituosas, así como con productos de charcutería, aceite de oliva y otros artículos que acompañen las bebidas.

«La gente tiene cada vez más curiosidad por probar cosas nuevas, por la experiencia, lo que va un poco con el mundo en el que vivimos hoy, tan globalizado, en el que tenemos mucho más acceso a conocer cosas nuevas», dijo.

Para acompañar las nuevas demandas y seguir acompasando el negocio a los tiempos que corren, en el inicio de su tercera década Iber decidió invertir en crecimiento con el centro logístico.

«Sostener el crecimiento es desafiante», señaló Domínguez. «Pero somos conscientes de que con lo que se está armando, tenemos las herramientas para lograrlo».