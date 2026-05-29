Gravity, el parque de trampolines que cumplió un sueño de la adolescencia, se expande y lanzará una nueva marca

Martín Frontini nació en Montevideo, tiene 35 años y es contador. Pero desde adolescente tenía otro sueño que logró cumplir al emprender: crear un parque de trampolines en Uruguay. En la década del 2000, durante un viaje a Estados Unidos, conoció ese concepto y se convenció de que el mercado local necesitaba una propuesta de ese tipo, ya que en aquel entonces no la ofrecía.

En 2022, junto a su esposa Tatiana, decidió utilizar todos los ahorros que habían generado para abrir Gravity Trampoline Park.

La pareja —casada desde hace 10 años y actualmente en la dulce espera de su primer hijo— dio así su primer paso como emprendedores. Hoy lideran un negocio con varias sucursales y un plan de expansión que prevé nuevas sedes a partir de 2027, tanto en Montevideo como en el interior. Además, prevén lanzar una nueva marca de entretenimiento con foco en adultos y jóvenes este año.

Martín Frontini, cofundador de Gravity Trampoline Park. Ignacio Sánchez

—¿Cómo surge la idea de abrir un parque de trampolines como Gravity?

—Desde muy chico, soñaba con crear un lugar que no existía en mi época: un espacio mágico donde los niños uruguayos pudieran saltar, reír y divertirse sin límites y con la máxima seguridad. Cuando tenía 16 años vi un parque de trampolines por primera vez, en Estados Unidos, y quedé enloquecido. Fue en 2007, y cuando llegué a Uruguay, le dije a mi papá: «Quiero hacer esto en Uruguay». Pero obviamente en ese momento no se pudo. Después trabajé 10 años en tres multinacionales, donde aprendí muchos procesos, el trabajo con la gente, cómo llevar adelante y administrar una empresa. Y en 2022 abrimos con Tatiana, mi esposa, el primer Gravity en Plaza Italia Shopping. Fue un sueño cultivado con mucho esfuerzo y pasión, algo que me caracteriza. Emprender en Uruguay es una aventura llena de desafíos. Hay luchas, incertidumbres, pero también grandes satisfacciones. Y logramos construir no solo un parque, sino una gran familia, una comunidad hermosa de niños y padres que nos visitan, y un equipo humano excepcional al que formamos y cuidamos constantemente.

—¿Esta fue su primera experiencia como emprendedor?

—Sí. Estudié para contador y me encanta el ámbito empresarial. Siempre estuve rodeado de muchos colegas vinculados a empresas y al área de recursos humanos. Recuerdo perfectamente los nervios y miedos que teníamos al presentar el proyecto de Gravity. Invertimos todos los ahorros que veníamos juntando para comprar una casa en eso porque creíamos en el proyecto. Y estamos profundamente agradecidos con la familia Lecueder, que fue la que confió en nosotros en ese momento. Son un equipo excepcional que admiro y referentes para nosotros.

—¿Cómo fue la experiencia de emprender en pareja?

—Es una experiencia hermosa porque somos diferentes. Tatiana es ingeniera en alimentos y yo contador, es decir, son perfiles que no tienen nada que ver, pero nos complementamos. Ella me baja a tierra, yo soy un poco más volado, con ideas locas. También nos apoyamos mutuamente; en esas diferencias nos complementamos y sentimos que Dios nos ha acompañado siempre y es nuestro respaldo también. Ahora estamos por cumplir 10 años de casados y estamos esperando a nuestro primer hijo. Además, estamos muy contentos, sobre todo por las personas con las que trabajamos. Tenemos un equipo muy humano, muy lindo, que es nuestro mayor orgullo en Gravity.

—La empresa cumple cuatro años en este 2026. ¿Con cuántos parques cuenta hoy?

—Siempre quisimos que Gravity fuera distinto. Por eso, cuando armamos cada uno de nuestros parques, mantenemos una temática —que es la espacial— e intentamos replicar la experiencia. Armamos el primer parque en Plaza Italia, el segundo en Punta Shopping, también estamos en Car One, en Florida, y el año pasado abrimos en Nuevocentro la torre más alta de Uruguay, que se ha vuelto viral entre los niños porque les encanta, suben tres niveles del shopping por ahí.

Gravity Trampoline Park. Ignacio Sánchez

—¿Tienen pensado abrir nuevos puntos?

—Sí. Este año estamos trabajando en varios proyectos; seguimos innovando sin parar. Vamos a lanzar una nueva marca con la que apuntamos más a adultos y adolescentes. Es de entretenimiento, pero se trata de otro tipo de experiencia. Creemos que los adultos y adolescentes también tienen el derecho a divertirse y pasarla bien, y por eso pensamos eso para ellos. Por otro lado, este año, con la expansión del shopping de Minas, vamos a tener un parque ahí. Tenemos el desafío de trabajar con la gente del interior. Creemos que los niños de allí también necesitan tener estos espacios para divertirse y pasarla bien.

—¿Planean abrir más parques en Montevideo?

—Sí. Próximamente inauguraremos el parque más grande de Gravity en Aventura Shopping. Estamos muy emocionados por avanzar con este proyecto que va a tener 1.500 metros cuadrados (m2) y muchas sorpresas. El parque va a acompañar lo que es ese shopping y se va a llamar Gravity Aventura. Todavía no tenemos la inversión 100% cerrada, pero será la más grande que hayamos realizado seguramente.

—¿Apuntan a estar siempre en los shoppings? ¿Qué miran al momento de pensar en instalar un nuevo parque?

—En general trabajamos con los shoppings porque nos sentimos cómodos. Este es un trabajo en equipo. Gravity es un espacio donde las familias uruguayas crean recuerdos inolvidables: cumpleaños, momentos de salidas. Además es un lugar donde los niños agarran confianza, porque tienen que saltar, tener coordinación física y habilidad de gimnasia. Es excelente ahora en invierno, que hace frío, para venir a saltar, quemar energías, moverse y salir un poco de la tele. Y es un espacio donde los papás y las mamás también pueden relajarse. Por eso no es casualidad que las familias vuelvan una y otra vez. Esa es la mejor prueba de éxito que podemos tener: que las personas vuelvan porque les gusta, que amen Gravity. Hoy somos el parque (de trampolines) más importante de Uruguay; tenemos más de 100.000 seguidores entre Instagram y TikTok y somos el que más sucursales tiene. Es un orgullo para nosotros ser parte de las familias y generar recuerdos inolvidables. Ver las caras de los niños felices nos llena de alegría, es lo que nos motiva a poder seguir adelante.

—¿Cómo es innovar en entretenimiento y atraer al público infantil en tiempos donde es difícil sacar a los niños de las pantallas?

—En realidad no queremos competir (con las pantallas), sino complementar y generar que el niño elija venir a saltar, que pase bien. Nosotros tenemos ese desafío de sacarlo un poco del celular o de la televisión y que venga a saltar. Para eso estamos implementando algunas clases de gimnasia artística y clases de parkour infantil. Intentamos generar actividades en las que el niño se sienta parte. Abrimos todo el tiempo, tenemos un horario extendido y nuestra mayor fuerza es la gente que viene a saltar.

Instalaciones de Gravity Trampoline Park. Ignacio Sánchez

Cifras del negocio 7: Es la cantidad de parques que Gravity tendrá en 2027 tras la apertura de sus nuevas sucursales en Montevideo y Minas. La empresa está en proceso de expansión. 40: Personas conforman el equipo de trabajo de Gravity Trampoline Park. La mayoría son jóvenes que estudian y trabajan, por eso los cofundadores apoyan la flexibilidad para impulsar su desarrollo. Apuntes de carrera 2007: Frontini conoce en Estados Unidos un parque de trampolines y se inspira para emprender. 2022: El 20 de octubre de ese año, en Plaza Italia Shopping abre el primer Gravity Trampoline Park. 2023: La empresa llega por primera vez al interior con un parque de trampolines en Maldonado. 2027: Gravity llegará al nuevo centro comercial que abrirá en Montevideo, Aventura Shopping

—Además del público particular, tienen como unidad de negocio el alquiler del espacio para cumpleaños. ¿Eso se destaca dentro de la operativa?

—Sí. También ofrecemos cumpleaños, que para nosotros son un momento especial porque marcamos una etapa de la vida del niño. Por eso tratamos de hacerlo lo más especial e integral posible. Ofrecemos la comida, le damos un diploma y un regalito, un 2x1 para todos sus amigos y le damos las medias. Es decir, tratamos de que sea un espacio y una fecha que el niño recuerde para toda su vida. Queremos ir más allá de solo vender una entrada, queremos marcar historias. Trabajamos constantemente para mejorar las experiencias.

—¿Cómo ve el mercado local y la competencia?

—Siempre le digo a mi equipo que competimos contra nosotros mismos. El desafío es cada día ir mejorando. Obviamente, siempre van a surgir otras propuestas, pero nosotros tenemos que competir con (la idea de) mejorar nuestro producto, nuestro servicio, y eso es lo que nos mantiene fuertes. Esa es nuestra manera de pensar. Trabajamos con el equipo internamente, nos capacitamos, tenemos clases de cómo atender a los chicos, los cumpleaños y cómo hacerlo si alguien se llega a lastimar. Son cosas que nos hacen crecer como personas, como equipo y a la hora de brindar un buen servicio a las familias.

—¿Cómo se compone el equipo de la empresa?

—Somos unas 40 personas. Hay un ambiente muy joven y entusiasta, hay muchas ganas de trabajar. Cada vez que hacemos un llamado nos escriben miles de jóvenes y eso nos llena de orgullo, porque quieren ser parte de este proyecto, quieren acompañarlo. Lo principal y lo que buscamos (en los colaboradores) es el lado humano y las habilidades blandas. Algo en lo que intentamos apoyar mucho a los chicos es en que puedan seguir estudiando, crecer y tener flexibilidad. Apoyamos eso para que ellos puedan crecer, porque al fin y al cabo son también el futuro de Uruguay y la formación es algo muy importante.

Cada vez que entra un chico nuevo a trabajar al equipo de Gravity, lo primero que le decimos es que queremos que crezca, que siga estudiando, que lo vamos a apoyar y le vamos a dar la flexibilidad necesaria para que pueda estudiar y trabajar a la vez. Eso es algo que nos llena de orgullo porque nosotros somos profesionales, fuimos estudiantes y sabemos bien lo que es trabajar y estudiar al mismo tiempo. Somos uruguayos que le estamos poniendo cariño a este proyecto, y por eso disfrutamos tanto cuando las familias nos acompañan y son parte de lo que construimos con el equipo.

Cofundadores de Gravity Trampoline Park. Ignacio Sánchez

«Creemos mucho en nuestro negocio»

—Gravity comenzó con la inversión de sus propios ahorros. ¿Con el paso del tiempo crecieron por reinversión de la empresa o han buscado socios externos?

—Hemos tenido que buscar préstamos y ayuda, porque no es fácil invertir. Pero como creemos mucho en nuestro negocio y en este servicio que brindamos, estamos apostando todo a seguir creciendo en el Uruguay que tanto amamos. Porque queremos llegar a más familias. Siempre agradecemos el apoyo de la nuestra, porque ha sido muy importante contar con su respaldo.

Cuando abrimos el primer Gravity nuestra cuenta quedó en cero, porque invertimos todo lo que teníamos. Y me acuerdo que la primera vez que tuvimos un período de vacaciones en el Gravity de Plaza Italia me emocionaba ver a los niños saltando, porque no podía creerlo. Tenemos zafras bien marcadas en el año y en las épocas de vacaciones tenemos bastante trabajo. Algo lindo que tiene Gravity es que se ha generado una comunidad que nos sigue y que va a los diferentes parques que abrimos. Nos dicen: «Vamos ahí para conocer», porque saben que en cada lugar hay algo mágico y diferente. Y ese es un poco el desafío: crecer.

Siempre tratamos de replicar la experiencia de los parques y potenciarla, y lo hacemos con un equipo maravilloso.