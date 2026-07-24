Fintech venezolana captó US$ 100 millones de inversión que serán invertidos en su país

Cashea volvió a captar la atención de los fondos internacionales. La fintech venezolana, que reconstruyó el crédito al consumo en un país donde prácticamente había desaparecido, cerró una ronda de US$ 100 millones.

La operación incluye una Serie A por US$ 40 millones, liderada por Spice Expeditions, cerrada en marzo y compuesta por US$ 20 millones en equity y US$ 20 millones en deuda de Architect Capital. Y una Serie B por US$ 60 millones cerrada en junio, liderada por el fondo FinSight Ventures, con la participación de Spice Expeditions, Endeavor Catalyst y un amplio grupo de fondos universitarios de Estados Unidos, firmas globales e inversionistas latinoamericanos.

«Inversionistas globales están apostando por Cashea y por una nueva visión de Venezuela: una economía de consumo resiliente, comercios prósperos y millones de personas con acceso al crédito», afirmó Pedro Vallenilla, cofundador y CEO de Cashea.

Y enfatizó: «Desde que fundamos Cashea en 2022, hemos trabajado para acompañar a los venezolanos y sus negocios en los momentos más difíciles del país. Este financiamiento envía una señal clara de que el sector privado venezolano es invertible y que sus consumidores son responsables y sujetos de crédito cuando se les da acceso a servicios financieros adecuados».

Del colapso al éxito

La historia de Cashea está íntimamente ligada a la crisis venezolana. Datos de la compañía exhiben que, entre 2013 y 2020, el PBI del país cayó más de 80% y el crédito al consumo prácticamente desapareció: pasó de representar cerca de US$ 15.000 millones a apenas US$ 1.700 millones.

Cashea. La plataforma brinda pequeños préstamos para consumo.

En ese contexto, cuatro emprendedores -Pedro Vallenilla, Ramón Lange Fernández, Nicolás Curat y Arnoldo Gabaldón- fundaron Cashea en Argentina. La idea era «sencilla»: volver a ofrecer financiamiento para compras cotidianas, sin intereses y completamente digital.

El mecanismo recuerda al tradicional «compre ahora y pague después» (Buy Now, Pay Later). El usuario realiza un anticipo desde la app y cancela el resto en cuotas quincenales en dólares sin interés, en comercios físicos y online.

Para los fundadores, la nueva financiación también refleja la evolución del proyecto. En 2025 fueron seleccionados como emprendedores Endeavor, luego de participar en el programa ScaleUp de la organización. Precisamente Endeavor Catalyst figura entre los inversores de esta nueva ronda, junto con fondos como FinSight Ventures, Spice Expeditions y Plug & Play, además de universidades estadounidenses e inversores de América Latina.

Según la compañía, varios de los fondos viajaron a Venezuela antes de invertir, para recorrer comercios, reunirse con el equipo directivo y observar el funcionamiento de la plataforma. «La totalidad de los US$ 100 millones será invertida en Venezuela», remarcaron desde la startup.

«Creamos Cashea porque creíamos en Venezuela y su gente. Este financiamiento nos da tanto la capacidad como la responsabilidad de ir más allá de nuestro producto central de cuotas sin interés, construyendo nuevas formas para que los venezolanos paguen, ahorren y compren, y nuevas herramientas para los negocios que los atienden. Lo que construimos es el tejido financiero de cómo Venezuela compra y vende», dijo Vallenilla.

El anuncio llega semanas después del terremoto que afectó a Venezuela. En los días posteriores, Cashea eliminó los recargos por mora a nivel nacional, adelantó efectivo a comercios para mejorar su liquidez y amplió el acceso al crédito para que las familias pudieran comenzar a reponer lo perdido.