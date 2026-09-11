Expansión y renovación, la estrategia del Grupo Vierci para consolidar TATA, San Roque y BAS

A sus 57 años, el español Alberto Calvo llegó a Uruguay desde Panamá donde lideraba los supermercados Xtra, para asumir el rol de CEO de Grupo Vierci Uruguay - División Retail, que reúne a supermercados TATA, farmacias San Roque y tiendas BAS. A siete meses de asumir la gestión, destacó que las ventas en estos negocios crecen, incluso a niveles de dos dígitos. Adelantó que prepara dos nuevos supermercados y una tienda de ropa, a la vez que alertó que el país debe ser más ágil para captar inversiones. Calvo está casado y tiene una hija.

En febrero de este año, se hizo oficial la venta de las empresas TATA, San Roque, BAS, Multi Ahorro Hogar (electrodomésticos) y Frontoy (mayorista) -que hasta entonces pertenecían al empresario argentino Francisco de Narváez- al grupo paraguayo Vierci. Bajo sus nuevos propietarios, la estrategia se enfoca en desarrollar los negocios de las cadenas de supermercados, farmacias y tiendas de ropa, aseguró su CEO, Alberto Calvo, quien destacó la salud y el crecimiento que han mantenido las empresas desde que está al frente de la operativa y que, en los casos de BAS y San Roque, “llega a dos dígitos”.

Con un plan de inversiones a largo plazo que contempla la remodelación del total de locales del grupo -unos 180 puntos de venta- y la apertura de dos supermercados de cercanía en Montevideo, una farmacia fuera de la capital del país y una tienda BAS en el shopping Aventura, Calvo resaltó el buen clima de negocios que tiene Uruguay y el nivel de los profesionales locales. Sin embargo, para que el país crezca más, identificó como desafío la necesidad de acelerar procesos para atraer inversores.

A continuación, un extracto de la entrevista que mantuvo con El Empresario.

-El Grupo Vierci adquirió las operaciones de Grupo De Narváez en Uruguay. ¿Cómo se ha comportado el negocio desde entonces?

-He confirmado que las empresas eran muy potentes y relevantes para Uruguay, tanto TATA y BAS como San Roque. En estos nueve meses confirmo que me ha sorprendido gratamente la fuerza de esas tres marcas, cada una con su identidad. Ta-Ta es muy cercana por estar en los 19 departamentos; San Roque es histórica, tiene mucho respeto y credibilidad de los clientes; y BAS, que este 2026 cumplió 10 años es muy querida porque es diseño local, con un equipo muy poderoso de uruguayas. En cuanto al negocio, las tres marcas muestran una evolución positiva de crecimiento por encima del que registra el país y ganando cuota de mercado. Entre BAS y San Roque, la velocidad es mayor porque el mundo de la farmacia y el de la moda tienen un crecimiento más acelerado, de dos dígitos. El de los alimentos está sostenido en el consumo y con la economía, entonces si bien crece por encima de lo que lo hace el país, no llega a los dos dígitos. Hoy, entre las tres empresas tenemos unos 4.300 colaboradores repartidos por todo Uruguay, ya que casi un 80% son de TATA y el resto se reparte entre San Roque y BAS. En locales, entre las tres unidades de negocio poseemos 180 espacios, 94 de Ta-Ta, 51 de San Roque y 30 de BAS.

-El grupo ha logrado crecer por encima de lo que lo hace el país. ¿Qué estrategia aplica?

-Gestionar la empresa sin pensar en el contexto, buscar las herramientas para desarrollarnos por encima de lo que se desarrolla la economía de cualquier país. En esto, el secreto es estar cerca de los clientes, conocerlos y entregar lo que piden. Todo gira en torno a entregar un buen producto, acomodar el precio al mercado, ser competitivos y dar una buena propuesta de servicio para que ese cliente te escoja a ti, más en estos momentos en que el consumo no está con los crecimientos de otros años.

-¿Planean abrir más tiendas, supermercados y farmacias?

-La inversión que planeamos es de adentro hacia afuera. Primero, mejorar nuestra propuesta de valor para los clientes, ya sea en producto, precio, presentación en las tiendas, sinergia o adyacencia de las categorías. Eso está ligado a mejorar la experiencia de compra en las tiendas, por eso aceleramos las renovaciones en los locales. La tercera fase, en paralelo a las otras, es la expansión por las oportunidades que brinda el mercado. Para el período a junio de 2027 tendremos dos nuevas tiendas de proximidad TATA en Montevideo, BAS abrirá en Aventura Shopping y evaluamos abrir un local más de San Roque fuera de Montevideo. También apostamos a la venta online, porque, en definitiva, es llevar las tiendas donde el cliente las necesita.

-En Montevideo, distintos jugadores han sumado supermercados. ¿Cómo ve el crecimiento de la competencia?

-Hay espacio, pero es un negocio que depende de la inversión que hagas y del tamaño de metros cuadrados que con el que te quieras expandir. Todavía hay espacio por densidad de población.

Alberto Calvo, CEO de Grupo Vierci - División Retail. LEO MAINE

-¿Y en el resto de Uruguay?

-También. Con San Roque y BAS aún no estamos en todos los departamentos y esto, al final, es estar cerca del cliente. Hay oportunidad de expansión también de la mano del crecimiento que tienen los centros comerciales; ellos continúan expandiéndose y nosotros nos sumamos a la propuesta porque nos ayuda a estar cerca de los clientes.

-Los números de la economía de Uruguay muestran estancamiento. ¿Qué desafíos supone esto para su sector?

-La economía tiene que generar empleo, ingresos y ser eficiente para atraer inversores. En el Grupo Vierci lo hemos visto y hemos confiado en la economía de Uruguay, porque si bien tiene sus desafíos, como todas, hay muchas oportunidades. Por eso llegamos para quedarnos en el tiempo, invertir, evolucionar y generar valor al país. Nosotros lo hacemos con los equipos, con planes de talento y en eso Uruguay está bien capacitado, tiene muy buenos profesionales. Creo que el desafío que tiene Uruguay es atraer inversión y crear una oportunidad para que con esto, crezca el empleo. Una vez que viene un inversor, es importante que el resto de las empresas que giran en torno a ese negocio inviertan también en desarrollar esas nuevas localizaciones, en renovación y surtido. Invito a las empresas locales a que aprovechen las inversiones que llegan y hagan las suyas también.

-¿Qué desafíos detecta a nivel país para que el sector crezca?

-La previsibilidad. Cuando cualquier empresa quiere expandirse, hacer una inversión o crear una infraestructura de tecnología, el factor tiempo es fundamental, porque el tiempo es costo. Esa previsibilidad en los tiempos y procesos es fundamental para que ese costo previsible no se haga mayor por falta de ejecución en la línea del tiempo. Los procesos para abrir una tienda o generar inversión no deberían demorarse porque, a la larga, la falta de previsibilidad se traduce en mayor costo, que repercute en el valor del producto o la capacidad de contratación de personal.

-Uruguay es conocido por su alto costo país comparado con la región. ¿Cómo evalúa esto el grupo?

-El costo país está dentro del contexto de operar en Uruguay y hay que articularlo en el costo de operar la empresa. Los productos acá son más caros que en Brasil, pero también el Producto Bruto Interno de Uruguay, independientemente de cómo esté repartido en la población, es mayor que el de otros países. Todo esto es un ingrediente específico de este país que se incluyen en las decisiones del negocio. Grupo Vierci en su ADN integra el hecho de ser eficientes en todo lo que hacemos, y eso ayuda a gestionar o adaptarse al contexto que tiene Uruguay para hacer negocios.

-La inteligencia artificial ha impactado en muchos sectores. ¿Cómo trabaja la empresa esta tecnología?

-Integrándola en el día a día de los equipos. Tenemos herramientas de gestión del negocio en el ERP (software de gestión de procesos) o el WMS (sistema de gestión de almacenes), para trabajar de forma eficiente. Además, estamos en un momento de revisión de procesos para mejorarlos, junto con la colaboración de Paraguay. La idea es traer conocimiento del grupo a Uruguay, pero también llevar procesos eficientes de Uruguay a Paraguay.

-¿Cómo ve a Uruguay de cara al futuro?

-Positivo. Uruguay tiene muchas fortalezas, estabilidad institucional, capacidad de talentos para desarrollar negocios, empresas muy poderosas y recursos, entre otras bondades que no tienen otros países. El desafío es no quedarse atrás. La economía tiene ese reto y debe tener velocidad de ejecución para estar un pasito por delante de los países competidores que tiene alrededor.