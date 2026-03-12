Grupo TaTa designó nuevo gerente general, tras su adquisición por parte del holding paraguayo Vierci

El Grupo Vierci, que opera en Uruguay las cadenas TaTa, BAS, Farmacia San Roque, Multiahorro Hogar y Frontoy, anunció la designación de un nuevo gerente general al frente de esos negocios tras la adquisición realizada al argentino Francisco De Narváez en febrero pasado. El español Alberto Calvo asumirá la dirección ejecutiva del Grupo TaTa en reemplazo de Magdalena Mutio, quien finalizó su gestión tras diez años en la compañía y tres al frente de la operación local. Así se informó a través de un comunicado al que accedió El Empresario.

Calvo llega a Uruguay con una trayectoria internacional de más de tres décadas en el negocio del retail. El ejecutivo desarrolló su carrera en América, Europa y Asia, liderando operaciones comerciales y de negocio en compañías de gran escala. En su etapa más reciente fue CEO de Supermercados Xtra en Panamá, cadena líder en ese país, donde estuvo al frente de una "operación de decenas de tiendas, ventas cercanas a los US$ 1.000 millones y miles de colaboradores, impulsando un proceso de transformación cultural, comercial y tecnológica, así como la expansión de nuevos formatos y canales de venta", destaca la nota.

Alberto Calvo, CEO de Grupo TaTa.

Previamente, el ejecutivo ocupó roles de liderazgo en Grupo Pão de Açúcar en Brasil, uno de los mayores actores del retail de la región, así como en Metro Group y Carrefour, en mercados tan diversos como Alemania, Rusia y varios países de Asia.

“Estoy muy a gusto en Uruguay. He encontrado un equipo profesional de primer nivel, una compañía con una historia muy relevante en el país y claras oportunidades de crecimiento para todas sus unidades de negocio”, afirmó el nuevo CEO.

En los últimos meses, Calvo trabajó junto a Mutio en un proceso de transición para "asegurar la continuidad de la estrategia y de los principales proyectos de la compañía", destaca el comunicado.

“Cierro esta etapa con inmenso orgullo por lo logrado. Desde que asumí este rol me propuse llevar adelante un plan de transformación de la compañía y el mayor tesoro que me llevo es haber alcanzado esos objetivos junto al equipo de líderes y a los casi 5.000 colaboradores que forman parte de la organización en todo el país”, señaló Mutio en la nota.

Magdalena Mutio.

El grupo TaTa cuenta en Uruguay con más de 180 puntos de venta en los 19 departamentos, además de su red de comercio electrónico, y emplea a cerca de 5.000 personas.

"Desde el nuevo liderazgo, la compañía buscará consolidar el crecimiento de sus marcas en el mercado local, potenciar el talento interno y continuar impulsando iniciativas de innovación y cercanía con las comunidades donde opera", concluye el comunicado.