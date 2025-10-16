Gómez Platero, el estudio uruguayo de arquitectura y urbanismo, fue elegido para liderar el diseño de Link Center, el megaproyecto inmobiliario de Asunción del Paraguay que implicará una inversión de unos US$ 105 millones, el más importante construido hasta ahora de la capital paraguaya.

El proyecto nace de una alianza entre Cresia, desarrolladora paraguaya del grupo Codas Vuyk, y Cadiem, administradora líder del mercado de capitales de ese país, que se unieron para lanzar el mayor fondo de inversión inmobiliaria de Paraguay para el desarrollo de Link Center, lo que también marcó un hito en el mercado financiero paraguayo.

Martín Gómez Platero, director del estudio uruguayo, destacó a El Empresario que se trata de «un orgullo y un logro importante para el estudio» y que los responsables del proyecto recurrieron a su empresa en forma directa para el diseño de la propuesta.

«Llegaron hace más de un año. Yo había trabajado con Daniel Codas hace unos años en un proyecto en Asunción. Su hijo, Gonzalo Codas y Diego Vuyk, directores de Codas Vuyk, se unieron con Santiago Gómez Carrillo y Andres Torres, directores de Pridelta Capital, para fundar la Desarrolladora Cresia y hacer este mega proyecto. De Gómez Platero trabajó un equipo de unas 25 personas y en un plazo aproximado de cinco meses, terminamos la propuesta. Les gustó mucho y luego los ayudó incluso a vender el proyecto», comentó el arquitecto

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El estudio estuvo a cargo del ante proyecto, el proyecto ejecutivo y también será responsable de la dirección arquitectónica. Según explicó Gómez Platero, la construcción comenzará durante el primer semestre de 2026 y se prevé que se extienda por unos tres años.

Ícono de Asunción

Link Center estará ubicado en un predio de unos 10.000 metros cuadrados (m2) sobre la Avenida Aviadores del Chaco, en la histórica «Quinta Dumot». A entender de Gómez Platero, se trata de «uno de los mejores terrenos de Asunción, en el corazón corporativo de la ciudad, frente al Shopping del Sol, entre el World Trade Center y el Hotel Dazzler».

El proyecto se distingue no solo por su diseño, sino por la complejidad de los usos múltiples. Contempla una torre corporativa, un centro comercial y gastronómico, un edificio residencial, un hotel boutique y estacionamiento para unos 1.000 vehículos para todo el complejo, y un sky garden, que, a entender de Gómez Platero, invita a «redescubrir la nueva Asunción».

Martín Gómez Platero. Director del estudio uruguayo, destacó que este proyecto es "un orgullo y un logro importante para el estudio". Foto: Gentileza Gómez Platero

Según detalló, la torre corporativa será de clase AAA y alcanzará los 140 metros de altura. En total, tendrá unos 38.000 m2 de oficinas distribuidos en 32 plantas libres de entre 300 m2 y 1.500 m2. Además, el edificio cumplirá con los principales estándares internacionales de sustentabilidad y contará con certificación Leed Gold lo que buscará posicionarlo «como el edificio corporativo más moderno y sustentable de Paraguay», definió. Asimismo, el estudio proyecta en el edificio corporativo, incluir un nuevo rooftop ejecutivo en el último piso. Sobre la base de la torre de oficinas se prevé la construcción de la propuesta comercial y gastronómica que superará los 10.000 m2 y complementará la «experiencia urbana» con «espacios activos y de conexión» de diversos territorios.

Link Center se complementa además con una torre destinada a uso residencial de 17 niveles (más planta baja) y diversos amenities en el rooftop.

Finalmente, el mega proyecto sumará el hotel boutique que alcanzará los 11 pisos e incluirá un rooftop.

«Será el proyecto más importante de Paraguay que está en un gran momento. En Gómez Platero trabajamos todos los días para hacer proyectos que generen un ‘pedazo de mejor ciudad’ y con nuestro equipo creemos que este proyecto lo logró», concluyó.

Ademas de Link Center en Paraguay, la firma con más de 300 profesionales trabaja para 13 paises diseñando proyectos en 42 ciudades.