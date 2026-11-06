Empresas de seguros en Uruguay esperan un año de crecimiento ante el desafío de la inteligencia artificial

Para la mayor parte del sector asegurador en Uruguay, los próximos 12 meses serán de crecimiento de su actividad. Así lo indicaron en el último Monitor de Sectores Productivos de Opción Consultores, que recabó la opinión de directores y gerentes de grandes y medianas empresas.

Según el estudio, un 75% de los encuestados dijo que espera que el sector crezca entre 0% y 6%, mientras que el 25% restante estima que su negocio se mantendrá estable.

Al evaluar la rentabilidad actual de sus empresas, las percepción general también fue positiva, aunque más moderada. Así, un 50% de los empresarios calificó este indicador de manera favorable, mientras que el otro 50% se dividió en partes iguales entre opiniones neutras y negativas.

Los consultados identificaron sus principales desafíos de rentabilidad en el ámbito de la innovación y la tecnología. Entre ellos mencionaron la «adecuación» y «adopción» de inteligencia artificial (IA), la posibilidad de «materializar mejoras productivas a través de IA» y la «sustitución de mano de obra por tecnología». Otros retos están vinculados a la competitividad, la creación de mercado y «no caer en una espiral de precios a la baja».

Ante esta realidad, el 100% de los consultados adelantó que mantendrá los planes de inversión. En materia de mano de obra, el 75% prevé que continúe el escenario actual, mientras que el restante 25% espera una caída de la demanda. Al ahondar en cómo ven las políticas laborales que regulan el sector, el 75% las considera negativas.

Agente de seguros vende póliza.

En tanto, los empresarios señalaron la gestión de tecnología como el área más sensible para el desarrollo del negocio (30%).

Finalmente, revelaron que los desafíos en marketing, ventas y relacionamiento con clientes pasan por «afrontar una guerra de precios a la baja», «aumentar el uso de datos para segmentar clientes», «cercanía», «expandir el valor de la marca», «nuevos productos» y «transparencia y llegada de información a los clientes».