El prestigioso chef español que cruzará el Atlántico para presentar sus mejores platos en Montevideo

Un chef reconocido en su España natal y en el mundo llegará a Montevideo. Rafa Zafra, el profesional que transformó ingredientes de cocina en emociones, presentará -gracias a Estrella Damm- dos noches exclusivas en la capital uruguaya. Será una oportunidad para deleitarse con su propuesta, que fuera de fronteras tiene listas de espera en sus locales.

Estrella Damm logró algo casi imposible: que el chef cruzara el Atlántico y se alejara de las cocinas que dirige en Europa por algunos días. Su estadía estará signada por el encuentro de tradiciones culinarias y habrá dos noches especiales en Montevideo.

Zafra trabajará junto a los equipos de Manzanar y Río, y promete diseñar menús que dialoguen entre culturas y estaciones, con productos especiales como caviar uruguayo, atún bluefin fresco, trufa fresca, jamón de bellota, almejas, siri y wagyu, entre otros.

Plato del chef Rafa Zafra.

Nacido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la cocina acompañó toda su infancia y luego contribuyó a construir su identidad, en una combinación precisa entre el oficio y excelencia. Trabajó codo a codo con el reconocido Ferran Adrià, de quien aprendió en el universo El Bulli, escuela que marcó a una generación y le dejó una premisa que hoy define su cocina: la técnica no es espectáculo, es precisión al servicio del sabor y del comensal, «no al ego del cocinero».

Su recorrido dio paso a Estimar -un proyecto emblemático con sedes en Barcelona y Madrid- donde reinterpreta la marisquería desde lo contemporáneo: mínima intervención, puntos exactos, producto del día y una relación natural con la brasa. Sus locales Estimar cuentan con 2 Soles Guía Repsol, gracias a sus sabores y estilo.

También lidera proyectos como Rural (Madrid), con mirada carnívora y terrenal donde el fuego es protagonista; Casa Jondal (Ibiza), el «chiringuito elevado» donde mar y fuego se convierten en ritual; Amar (Barcelona), su marisquería en el icónico El Palace Barcelona y Mar Mía (Madrid).

En Manzanar, la cita será el miércoles 11 de marzo y en Río, el viernes 13; en ambos casos a partir de las 20 horas.