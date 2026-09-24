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El País El Empresario

El fanático de los videojuegos que creó Minecraft y vendió su empresa por una fortuna para alejarse de los negocios

El sueco Markus Persson convirtió su idea en un entretenimiento global. Sin embargo, en el pico de su éxito decidió abandonar todo para volver a programar y disfrutar de su fortuna de US$ 1.400 millones.

Diego Ferreira
Diego Ferreira
24/09/2026, 04:00
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