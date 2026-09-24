El fanático de los videojuegos que creó Minecraft y vendió su empresa por una fortuna para alejarse de los negocios
El sueco Markus Persson convirtió su idea en un entretenimiento global. Sin embargo, en el pico de su éxito decidió abandonar todo para volver a programar y disfrutar de su fortuna de US$ 1.400 millones.
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