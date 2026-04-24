El cofundador de Netflix dejará la empresa de "streaming" para emprender e innovar en el sector del esquí

Reed Hastings, quien transformó Netflix de un modesto servicio de suscripción de DVD en un coloso de Hollywood con presencia mundial, dejará su puesto en el consejo de administración de la empresa que cofundó en junio, según anunció la compañía el jueves 17.

Hastings, presidente del consejo de administración, afirmó en una carta a los accionistas que su decisión le permitiría «centrarse en cosas nuevas» cuando abandone su cargo.

«Mi verdadera contribución en Netflix no fue una sola decisión; fue centrarme en la satisfacción de los miembros, construir una cultura que otros pudieran heredar y mejorar, y crear una empresa que fuera querida por sus miembros y tremendamente exitosa para las generaciones venideras», dijo Hastings.

El ejecutivo, de 65 años, aprovechó el poder de Internet para reinventar Hollywood durante casi tres décadas en Netflix. Ingeniero de software convertido en emprendedor, Hastings aplicó el lenguaje de la tecnología -algoritmos y servidores- para redefinir una industria lista para un cambio profundo

En 2023, después de 25 años al frente de la plataforma de streaming, Hastings dejó su cargo de codirector ejecutivo, que entonces compartía con Ted Sarandos. En su lugar, Netflix ascendió a Greg Peters, director de producto y director de operaciones de la compañía.

Las declaraciones de Hastings en la carta a los accionistas fueron breves. Agradeció a Sarandos y Peters, afirmando que su compromiso con Netflix era lo suficientemente sólido como para permitirle retirarse. Añadió que su momento favorito en la compañía fue en enero de 2016, cuando «hicimos posible que casi todo el planeta disfrutara de nuestro servicio». Ese mes, la compañía se lanzó simultáneamente en 130 nuevos países.

Al momento de su partida, Netflix cuenta con un valor de mercado de más de US$ 400.000 millones, presencia en más de 190 países y unos 13.000 colaboradores a nivel mundial.

Nieve e IA

Para Hastings, la decisión da inicio a un nuevo capítulo en su trayectoria en el mundo empresarial. Uno de los emprendimientos en los que ha puesto sus energías es Powder Mountain, una estación de esquí en Utah donde tenía una casa, de la que adquirió una participación mayoritaria en setiembre de 2023.

Powder Mountain. Uno de los emprendimientos en los que ha puesto sus energías es una estación de esquí en Utah. Ian Matteson

El monto de la operación no fue revelado, pero The New York Times informó que Hastings heredó más de US$ 100 millones en deuda.

Tras la adquisición, el ejecutivo anunció que implementaría un modelo inédito en la industria del esquí, al convertir 2000 acres (unas 800 hectáreas) de terreno de la montaña nevada en un área privada, accesible para ultrarricos que posean viviendas en un enclave en la cima y paguen una membresía anual de entre US$ 30.000 y US$ 100.000, reportó el diario. El resto del centro de esquí se mantiene abierto al público en general, financiado parcialmente por la operativa privada.

Lejos de la nieve, Hastings -que posee una fortuna de US$ 5.300 millones- dedica su tiempo a la agencia financiera y de medios económicos, Bloomberg, y a la empresa de inteligencia artificial (IA), Anthropic, de las que participa con un asiento en su consejo de administración.

Fundada en 2021 por exempleados de OpenAI, Anthropic cuenta con el respaldo económico de gigantes de la tecnología como Amazon y Google, con US$ 4.000 millones y US$ 2.000 millones, respectivamente, para desarrollar modelos de sistemas de información y lenguaje a través de la IA.

Según los medios especializados, se espera que el mercado de la IA genere más de US$ 1.000 millones en ingresos dentro de una década. Del streaming a la IA, la «serie» de emprendimientos de Hastings está lejos de terminar.

En base a The New York Times y EFE