De Snoop Dogg y Tom Brady a Deadpool: grandes celebridades invierten sus millones en equipos del Championship

Un campeonato de 24 equipos que puede llegar a hacerse largo, pero también un mercado en expansión que atrae a famosos inversores, desde Snoop Dogg a Tom Brady: a la sombra de la Premier League, la segunda división inglesa de fútbol comienza a brillar con luz propia.

Tras su destacada presencia recientemente en Italia como aficionado y comentarista de EE.UU. en los Juegos Olímpicos de Invierno, el rapero estadounidense Snoop Dogg presenció el martes 24 de febrero un partido del Swansea por primera vez desde que se hizo con una parte minoritaria del club galés a mediados del pasado año.

El artista de 54 años se dio un baño de multitudes mientras el púbico agitaba pañuelos con su rostro: la escena parecía surrealista en el contexto de un partido entre semana de los «Swans» ante el Preston North End (1-1). En el túnel de vestuarios, el entrenador de Preston, Paul Heckingbottom, incluso hizo alusión a «un olor a hierba (marihuana)».

La inesperada unión entre el equipo de una ciudad obrera del sur de Gales y el rapero de Los Ángeles solo puede tacharse de «positiva», subrayó el DT del Swansea, Vitor Matos, que añadió que Snoop Dogg habló con los jugadores en el vestuario al término del partido.

Famosos inversores

El compromiso cada vez más visible de inversores famosos, atraídos por la perspectiva de ascender a la Premier League -el campeonato de fútbol más lucrativo del mundo-, añade un toque de glamour al Championship.

Aunque el costo de comprar un club de la Premier League es prohibitivo incluso para la mayoría de los famosos, el Championship ofrece una oportunidad tentadora. Con una inversión inicial más pequeña, existe la perspectiva de obtener un beneficio considerable si el equipo logra un ascenso de categoría que se estima en 200 millones de libras (unos US$ 270 millones) en ingresos adicionales.

En algunos casos se pueden ver casi más estrellas entre la nómina de accionistas que sobre el terreno de juego: los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney están detrás del éxito del Wrexham, que adquirieron en 2021 cuando el club militaba en la quinta división, mientras que el exquarterback Tom Brady apostó por el Birmingham City.

Rob McElhenney y Ryan Reynolds en Wrexham. Foto: Wrexham.

Además de con Snoop Dogg, el Swansea -cuyos propietarios son estadounidenses- cuenta asimismo con la empresaria estadounidense Martha Stewart y con el exjugador del Real Madrid Luka Modric entre sus accionistas minoritarios.

Ingresos al alza

El público acude cada vez en mayor número a los estadios de la categoría, con una media de 22.000 espectadores, lo que supone un aumento del 20% respecto a tres años atrás. Coventry, Leicester, Southampton, Ipswich, Derby, Sheffield United o Birmingham atraen a casi 30.000 aficionados en cada partido en casa.

En términos monetarios, la cifra de negocios de los clubes del Championship ha aumentado un 28% en un año para rozar los 1.000 millones de libras esterlinas (US$ 1.300 millones) al término de la temporada 2023/24, según un informe de la consultora Deloitte publicado en 2025.

Las inversiones estadounidenses en el Wrexham y el Birmingham permitieron una mejora de las infraestructuras y de los planteles, que tuvieron un efecto en los resultados deportivos y comerciales, según los autores del informe. Ambos clubes protagonizan un documental difundido por Disney y Amazon, respectivamente.

«Recuerdo haber visto el campeonato hace 15 años, los estadios estaban vacíos», explicó Tim Williams, director general del Oxford City, en el podcast de Kieran Maguire, experto en finanzas del fútbol. «Hoy los estadios están llenos y el juego es apasionante, intenso, físico y rápido. Es una liga magnífica para ver», argumentó.

AFP