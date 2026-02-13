Crearon una marca deportiva en Paysandú y hoy visten al fútbol del interior y ayudan a digitalizar clubes

Ricardo y Guillermo Pino son hermanos y socios, y lideran Zeus, una marca de indumentaria deportiva que viste a clubes deportivos amateurs de fútbol, pádel y básquetbol del interior del país.

En 2013, en Mercedes, Ricardo compró una máquina de estampado con la idea de emprender —es diseñador— y comenzó un proyecto personal que con el tiempo se transformó en una empresa familiar, con planes de expandirse por el país próximamente.

En 2015, ambos hermanos se mudaron a Paysandú y se unieron para crear Zeus Indumentaria junto a su madre, que por entonces confeccionaba las camisetas. Comenzaron a vestir equipos de ligas amateurs y, de a poco, empezaron a profesionalizar la empresa con la incorporación de nueva maquinaria.

La llegada de la pandemia de coronavirus fue un golpe para el emprendimiento, como para muchas firmas locales. Sin embargo, tras superar ese momento adverso consiguieron un inversor en Paysandú que les dio la oportunidad de crear su propio taller. A partir de entonces, comenzaron a crecer.

Hoy, con su propia tienda en Paysandú y un amplio conocimiento del ámbito deportivo, Zeus trabaja con 32 equipos de fútbol del interior, algunos de los cuales participan en la Copa Nacional de Selecciones y Clubes de OFI (Organización de Clubes del Interior).

La marca provee indumentaria para todas las disciplinas deportivas y diferentes tipos de competiciones, aunque el fútbol acapara la mayor parte de la demanda. Si bien la producción varía según la temporada, el taller de los hermanos Pino tiene una capacidad de confección de 100 equipos deportivos por día.

La empresa Zeus Indumentaria nació en Paysandú y ofrece artículos deportivos. Gentileza: Zeus Indumentaria

Unieron pasiones

Ricardo es diseñador y Guillermo, programador web, y para diferenciar su negocio en un mercado muy competitivo decidieron unir sus dos pasiones y ofrecer un servicio tecnológico que agrega valor a la oferta de Zeus. Además de vender indumentaria, crean acuerdos con los clubes que visten y les brindan herramientas para digitalizar la comercialización de sus productos. Así, dentro de la página web de Zeus, cada equipo puede tener su propio e-commerce, desde donde pueden llegar a los hinchas con sus productos a través de un canal digital. Esta plataforma le permite a los clubes generar ingresos directos.

«Descubrimos que en el interior existía una oportunidad de negocio relacionada a la gestión de la imagen de los clubes y empezamos a ofrecer un servicio que los ayuda a profesionalizarse», explicó Ricardo.

Los emprendedores no solo ofrecen un canal de venta digital, sino también el trabajo de un equipo de marketing.

Esa unidad de negocio potenció con fuerza las operaciones de la empresa, coincidieron los hermanos. «Queríamos ofrecer un servicio completo, como el que cualquier club profesional puede tener», dijo Guillermo.

Gentileza: Zeus Indumentaria

Planes de expansión

Tras una trayectoria de una década, Zeus tiene planes de crecimiento. En la temporada de invierno de 2027, la marca deportiva lanzará su propia línea de ropa de entrenamiento. Además, proyecta expandir su presencia en el país a través de un sistema de franquicias, para el que actualmente realiza una consultoría.

«La idea es abrir tiendas de Zeus en otras ciudades del interior del país y también llegar a Montevideo, por eso estamos estudiando el tema», explicó Guillermo.

Una vez definido el camino de crecimiento, los emprendedores evaluarán invertir en un nuevo taller de confección de indumentaria. En principio, la idea es continuar produciendo desde Paysandú, aunque, dependiendo del aumento en la demanda que alcancen, considerarán abrir un segundo taller.

Si bien están en proceso de consultoría sobre las franquicias, los socios tienen claro que quieren copiar el modelo de trabajo basado en taller y tienda y replicarlo, porque es lo que les ha permitido mantenerse en el mercado, coincidieron.

«Pocas marcas trabajan de forma tan personalizada con los directores de cada club», destacó Ricardo. «Nosotros viajamos, visitamos clubes, vemos sus problemas e intentamos encontrarles soluciones. La relación con los clientes que hemos logrado tener en todos estos años nos ha mantenido en el mercado, y esa cercanía es el pilar más importante a sostener para nosotros en este plan de expansión», aseguró el emprendedor al hablar sobre las franquicias.