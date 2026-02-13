Joyas de autor ganan terreno en Uruguay: la búsqueda del consumo consciente y la personalización impulsan ventas

En tiempos en los que la inmediatez del fast fashion sigue imponiéndose en el mercado, la joyería artesanal se gana su lugar con piezas de diseño y alta calidad, forjadas con materiales pensados para durar toda la vida.

La orfebrería es un oficio antiquísimo y con un lenguaje propio para los artesanos que plasman emociones, conceptos e historias en metales preciosos. A diferencia de la producción industrial en serie, la joyería artesanal deja espacio a la imperfección y a la huella del creador, lo que vuelve a cada pieza irrepetible. En este informe, cuatro joyeras cuentan cómo sus creaciones narran historias y cómo el mercado valora cada vez más un consumo consciente y con sentido.

«El arte es un tipo de lenguaje, se va desarrollando de a poco, experimentando y corrigiendo. He tenido la fortuna de que mi lenguaje se haya vinculado a un oficio que amé desde el primer momento: la joyería», dijo Lucía Rovira. La joyera, que vende sus piezas en su estudio en Punta Carretas, en su propio e-commerce y también en galerías de joyería contemporánea en el exterior, asegura que cada vez más los clientes buscan piezas no masivas, con «sentido e identificación».

Hace 26 años que trabaja con una línea de diseño personal, en la que prioriza la calidad de las piezas que crea «desde la idea y un sentir extremadamente personal y a la vez colectivo», comentó.

Rovira asegura que el mercado le da valor creciente a la huella humana. «El verdadero lujo está hecho a mano», sostuvo. En el proceso de creación se busca minimizar el error, y para esta artista de la orfebrería, la excelencia se encuentra en dar la respuesta correcta a ese error.

Oro 18k amarillo, oro 18k gris y brillante engarzado, una pieza de joyería de Lucía Rovira. Gentileza: Lucía Rovira

Durabilidad

Los joyeros ven con gran incertidumbre la evolución de los precios internacionales de materiales tradicionales como la plata y el oro, marcada por una alta volatilidad. No obstante, estos insumos siguen siendo un diferencial en términos de calidad y durabilidad de las piezas, comentó Rovira.

Al cierre de este informe, el gramo de plata valía $ 115, mientras que el de oro 18 kilates se cotizaba en US$ 111.

Cindy Kleist, joyera con 20 años de trayectoria en el mercado, que vende en Uruguay y también expone sus piezas en EE.UU., coincidió en que los precios de la materia prima son un factor a considerar y están cambiando. A pesar del impacto en los costos de los productos, los clientes «son muy fieles» y siguen valorando piezas de gran calidad, diseño y una durabilidad «para toda la vida».

«Siempre tenés que estar innovando y todo pasa para que tengas que replantearte las cosas. Lo que ocurre con los precios internacionales es una crisis, porque es inesperado. Pero creo que la gente que valora estas piezas, las seguirá eligiendo, también porque son inversiones: el material se queda para siempre», analizó la joyera.

Kleist diseña y realiza piezas únicas que muchas veces remiten a lazos familiares —como las joyas con leche materna— o a trayectorias laborales, como las que hizo recientemente para médicos del Hospital Británico.

Pero además, uno de sus trabajos es «reciclar» joyas. A partir de antiguas piezas que sus clientes le llevan, Kleist crea nuevos diseños que conservan el espíritu de la joya original y su historia. Su fuerte es la personalización, asegura. Para lograrlo, suele tener reuniones en su atelier en Montevideo con sus clientes, una tarea que no delega para comprender en profundidad lo que busca cada persona en sus creaciones.

Cindy Kleist diseña piezas de joyería únicas como anillos de oro. Gentileza: Cindy Kleist

Piezas con mensaje

Micaela Núñez es la creadora de Nuha Joyas, una marca que desde sus orígenes, hace siete años, «trató de escuchar a sus clientes, porque nos centramos en ayudarlos a transferir al metal un momento vivido», contó.

Algunas de las piezas más destacadas de Nuha son las conmemorativas, como aquellas que encapsulan material genético, como cenizas de un ser querido, leche materna o incluso parte del cordón umbilical de un recién nacido. «Tenemos historias muy fuertes; hay personas que llegan rotas y se van con una sonrisa. Ahí reside el verdadero valor de esa joya, y es también nuestra recompensa a la hora de crear», subrayó.

Oriunda de Maldonado, Núñez estudió orfebrería luego de trabajar en una joyería reconocida a nivel internacional y siguiendo un gusto personal por las manualidades. Después de mudarse a Montevideo, creó su propia marca, y hace un año y medio abrió su primer local en Pocitos, con foco en el consumo consciente y en el diseño y la venta de joyas con historia.

El mercado de joyas conmemorativas ha crecido en los últimos años y hoy son varios los emprendimientos uruguayos que ofrecen este tipo de recuerdos tangibles.

«Se está abriendo una nueva forma de recordar a las personas», señaló Núñez, tanto a nivel personal como corporativo e institucional. En esa línea, la emprendedora creó medallas conmemorativas por el 20° aniversario de la formación del Mercosur.

Dije encapsulado con base de corazón en plata 925 de Nuha Joyas. Gentileza: Nuha Joyas

Diseños con identidad

Rosario Valdés y Rosario Puig son madre e hija y juntas llevan adelante Erre Estudio Art, un proyecto que nació como un espacio de diseño en el que la joyería fue tomando protagonismo hasta convertirse en su eje más relevante.

La plata es su principal materia prima y también uno de los insumos más demandados por sus clientes. Sin embargo, la suba de precios llevó a las diseñadoras a explorar otras alternativas, como la incorporación de piedras naturales, contaron.

Puig explicó que hoy en día atienden a un consumidor más informado, consciente y que valora el trabajo artesanal y local. «Hay una búsqueda de piezas con identidad, que no se sientan masivas ni genéricas. El mercado uruguayo creció en sensibilidad estética y en la valoración del diseño independiente. El diseño de autor está teniendo cada vez más relevancia», indicó.

En particular, sus clientas aprecian lo diferente, un comportamiento que refleja un cambio tanto a nivel local como internacional. «Se está valorando más el diseño de autor, lo hecho a mano y los materiales nobles. Más allá de que también estamos comunicando mejor que lo nuestro es joyería y no bijou, hay una comprensión cada vez mayor de que el producto tiene un valor agregado muy importante. Y eso, sin duda, está cambiando el tipo de consumidor y de consumo», analizó.

Cada pieza, concluye, tiene una inspiración que como creadoras las motiva y conmueve, una idea que comparten quienes trabajan en este sector.

Madre e hija, las líderes detrás de Erre Estudio Art crean piezas de joyería de diseño. Gentileza: Erre Estudio Art

En ese cruce entre oficio, identidad y emoción, la joyería artesanal reafirma su lugar como una forma de creación que trasciende lo material.