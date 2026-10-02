De agencia local a España: startup de posicionamiento en IA fue elegida por aceleradora del dueño de Mercadona

Hace un año, los clientes de la agencia uruguaya de marketing digital Ranker -fundada en 2019- que contrataban el servicio de SEO (optimización para motores de búsqueda) le comenzaron a pedir mejorar el posicionamiento de sus marcas en plataformas de inteligencia artificial (IA) generativa, es decir, profundizar el trabajo en GEO (optimización para motores generativos). Entonces, la empresa creó una herramienta para evaluar la visibilidad de las marcas en sistemas de IA. La comenzó a aplicar y fue tal la demanda de los clientes, que decidió darle vida propia como spin-off. Así surgió CreceRank.

La novel startup, creada por los mismos fundadores de Ranker, Sebastián Álvarez y Sebastián Cardozo, se lanzó en mayo de este año y, desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial, dijo Álvarez. «La creamos para los clientes de la agencia, que son unos 25, pero fue tal el crecimiento que CreceRank ya cuenta con unas 100 empresas», destacó.

La plataforma funciona bajo el modelo SaaS (Software as a Service), con una suscripción mensual. Su plan Inicial (US$ 49) está dirigido a una marca e incluye 10 prompts y 60 consultas de análisis en tres modelos de IA. El plan Profesional (US$ 89) admite dos marcas, 20 prompts por cada una, 300 consultas de análisis y cinco modelos de IA. El tercero, denominado Agencia (US$ 299), abarca cinco marcas, 30 prompts, 450 consultas y cinco modelos de IA. Si bien la plataforma es uruguaya, un 80% de sus ingresos proviene de clientes en España.

Según Álvarez, en esta primera etapa, la mayoría de sus clientes tiene contratos mensuales, aunque ya concretaron dos anuales. Otro hito en la empresa es que en pocos meses lograron ser partner select de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. «Esto implica que la empresa confía en nosotros; podemos hacer eventos con OpenAI como sponsor y recibimos capacitación directa de la compañía», señaló Álvarez.

Acelera en España

El crecimiento del spin-off no ha pasado desapercibido en Uruguay ni en el exterior. En paralelo, logró ser finalista de la Startup World Cup Uruguay y fue seleccionada por la aceleradora Lanzadera, de Valencia, España. La organización, impulsada y financiada por el empresario Juan Roig, propietario de la cadena Mercadona, apoya startups y eligió a los emprendedores uruguayos para participar en su programa de seis meses -también ofrece un plan de un año-, afirmó el cofundador de CreceRank. Por esta razón, Álvarez se mudó desde Dublín, donde vivía y expandía la operación de la agencia en Europa, a la ciudad española.

«Nos eligieron para el programa de la aceleradora de seis meses, pero si cumplimos los hitos pautados al ingresar, podemos quedarnos indefinidamente. Entre estos (objetivos), tenemos que lograr en este lapso que el GEO de la empresa se haga totalmente con IA. Además, que los agentes de IA que estamos creando puedan entrar a las redes de las empresas y publicar», detalló.

Asimismo, estas metas están acompañadas por un plan financiero que, una vez cumplido los seis meses de aceleración, exige a CreceRank alcanzar los € 50.000 de facturación mensual.

Esta etapa acerca a los emprendedores a la posibilidad de captar inversión. «Estamos en el roadmap de Plug and Play Tech Center, entre otros inversores» cerró.