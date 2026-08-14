El fenómeno de la IA generativa llega al e-commerce uruguayo y obliga a las marcas a cambiar su estrategia
Las búsquedas de productos mediante por esa vía crecen a un ritmo del 70% interanual. Expertos de la CEDU, agencias y plataformas aconsejan a las empresas qué medidas tomar para construir "relevancia"
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