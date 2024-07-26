El ingeniero agrónomo uruguayo que dejó su carrera, emprendió y ahora crece en Brasil con el marketing digital

«Cualquier emprendedor uruguayo se puede comer el mundo. Al estar en un mercado tan chico siempre nacés con la idea de irte para afuera. Tenemos una parte de resiliencia en ese sentido», dijo Tomás Dalla Rizza, en una definición que también describe su trayectoria en los negocios. A los 24 años se recibió como ingeniero agrónomo pero no era su vocación, así que se reinventó como emprendedor en distintos proyectos con suerte dispar hasta que hace tres años creó AdMan, una startup de tecnología de marketing (martech) con la que hoy está ganando terreno en Brasil. Su dedicación a la empresa lo llevó a instalarse junto a su esposa en San Pablo.

La empresa vende un software as a service (SaaS) que automatiza procesos de gestión dentro de marketplaces como Mercado Libre, Amazon, Walmart y Shopee. Sus clientes son agencias de publicidad y marketing así como marcas que se desempeñan en esas plataformas de e-commerce. La startup nació como una herramienta interna de un agencia de marketing digital que Dalla Rizza había cofundado en 2017.

Un «Monstruo»

Tras salir al mercado, AdMan alcanzó un nuevo hito cuando en enero del año pasado desembarcó en Brasil, de la mano de su partner, el gigante de e-commerce Mercado Libre.

A pesar de este respaldo, insertarse en el mercado brasileño no resultó sencillo en un comienzo. «Fue súper difícil, me costó un año y algo identificar cuál es la forma de entrar en Brasil», comentó el emprendedor. «El go-to-market lo tenés que tener muy claro porque de lo contrario vas a invertir muchísimo y no va a servir para nada», señaló.

La distancia geográfica que separa a Uruguay de Brasil es menos significativa que la que tiene respecto de otros mercados. Sin embargo, el CEO de AdMan reconoce que la manera de negociar en ese país, al menos en base a su experiencia, es totalmente diferente. «Los de ‘sangre rioplatense’ somos mucho más directos al momento de vender, pero acá van más despacio, te tienen que conocer, tienen que confiar en vos» primero, para después comprar.

Superar esa cautela inicial abre la puerta a un mercado, que por su dimensión, es un «monstruo». «Si das una solución a un problema que tienen muchos, el crecimiento se apalanca solo», aseguró el CEO de la startup.

Ciudad de startups

En San Pablo, Dalla Rizza encontró un entorno adecuado para propulsar su negocio. La ciudad es reconocida como uno de los mayores ecosistemas de empresas emergentes de América Latina. En esta cuna de emprendedores tiene su sede central Cubo Itaú, un hub de innovación especializado en el desarrollo de startups de tecnología, del cual AdMan forma parte.

«Me abrió muchísimas puertas, te da ‘chapa’ decir que sos una ‘startup Cubo’», dijo el CEO, quien estableció vínculos con otros emprendedores, empresas y fondos de inversión que conviven en la aceleradora. En ese sentido, Dalla Rizza celebró la reciente apertura de Cubo en Uruguay porque «cambia la jugada» para los emprendedores locales.

San Pablo tiene para ofrecer mucho más que un contexto propicio para hacer negocios. Es una ciudad vivaz, con un nutrido menú de actividades y generosa en espacios verdes. La combinación resultó una grata sorpresa para Dalla Rizza, que reside allí junto a su esposa. Haber cosechado una amistad con otros uruguayos que residen allí facilitó la adaptación, afirmó.

La idea de mudarse a San Pablo es una «prueba» que se extenderá de marzo a noviembre, aunque el emprendedor hará escapadas esporádicas a Uruguay. Por ahora, el balance de la experiencia es satisfactorio. «Estoy súper contento», resumió.

En cuanto a AdMan, el objetivo es crecer a tasas adecuadas para avanzar a una ronda de capitalización de Serie A, a principios del año que viene. Dalla Rizzi tiene claro que la prioridad es escalar el negocio en Brasil y no expandirse a más países, para no perder foco. Es más, «con sólo atender Brasil (AdMan) ya podría ser una empresa enorme», remató.