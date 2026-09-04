Cómo funciona Hepic AI, la nueva plataforma uruguaya que reúne agentes de IA para equipos de marketing

Raquel Oberlander, experta uruguaya en marketing y comunicación y CEO de Hepic Content Marketing -parte del grupo Domus Global-, conoce de muy cerca los «dolores» que sufren los equipos en su rubro. A esto se suma que en el último tiempo, comenzó a ver cómo los profesionales apelan a herramientas de inteligencia artificial (IA) en forma aislada para solucionarlos así como las consecuencias negativas que eso trae. Frente a esta realidad, decidió unir su experiencia y la de la empresa con esta tecnología y armar una plataforma especializada en estrategia de marketing. Así, tras dos años de desarrollo, este mes lanzará Hepic AI, «una suerte de equipo de marketing basado en IA, con agentes especializados en diferentes áreas», explicó.

«Hoy hay cuatro formas de usar la IA», señaló la experta. «La primera es utilizar herramientas como ChatGPT o Gemini para pedirles tareas puntuales, por ejemplo, redactar un texto. La segunda es aplicar esos modelos, pero incorporándoles contexto y conocimiento propio. La tercera es recurrir a herramientas especializadas para ciertas funciones, como generar videos, presentaciones o voces. La cuarta, y hacia donde apunta Hepic AI, es una plataforma propia que concentre los diferentes usos y acciones de marketing con la inteligencia de la compañía», detalló.

Según explicó a El Empresario, este sistema se entrenó en base a su experiencia -plasmada en sus libros- y al conocimiento acumulado del equipo. Además, le sumaron la capacidad de aprender de la IA con cada interacción.

Para Oberlander, usar Hepic IA tiene varias ventajas. Por ejemplo, evita el problema de que una persona recurra a ChatGPT, Gemini u otra herramienta de IA, sin que se genere una memoria común de lo realizado. Incluso, evita que, cuando el profesional deja la empresa, se lleve ese conocimiento. «Hepic AI centraliza matrices, públicos, journeys, estrategias y procesos para que permanezcan disponibles independientemente de quién ocupe el puesto», destacó.

Asimismo, como puede combinar diferentes modelos de lenguaje de IA, la plataforma permite reducir costos y evitar que la empresa quede atada a un único proveedor tecnológico «en un mercado en el que esto (escala) rápidamente. Incluso puede determinar qué modelo es el más conveniente para determinada tarea», afirmó. A esto se suma el factor de seguridad porque, al usar una herramienta propia, el conocimiento que se genera queda dentro de la empresa, subrayó.

De cerebro a la acción

Para utilizar Hepic AI el primer paso es «construir el cerebro de la organización». Esto implica incorporar al sistema información de la compañía como sus productos y servicios, clientes, competidores, beneficios y el contexto, entre otros puntos relevantes. Los datos pueden provenir del sitio web corporativo, las redes sociales, textos o documentos. «Con esto evitamos tener que cargarlo cada vez que se entra, y cuanto más completo, mejores resultados genera», aseguró Oberlander.

Tras ese primer paso, la IA trabaja en cinco etapas: estrategia, planificación, producción de contenidos y mensajes, implementación y distribución, y análisis, aprendizaje y optimización.

Por ejemplo, indicó que a partir de la información de la compañía, el sistema identifica perfiles relevantes, define criterios de segmentación, establece necesidades y objeciones, desarrolla propuestas y promesas para cada público y construye diferentes piezas de comunicación. Incluso, genera ideas de contenidos, publicaciones y otros entregables.

Para su funcionamiento, Hepic AI al inicio integrará 12 agentes de IA especializados en diferentes funciones que van desde investigación, análisis de competencia, estrategia, públicos, contenidos y creatividad. Oberlander aclaró que el plan es llegar a desarrollar 36 agentes. «Apuntamos a empresas que no cuentan con grandes departamentos de marketing. Una pyme difícilmente pueda tener especialistas dedicados exclusivamente a paid media, SEO, video, analytics, email marketing y contenidos», agregó.

El modelo de negocio tendrá dos opciones, autogestión o con acompañamiento de Hepic. Cobrará por cantidad de «entregables mensuales» que van desde matrices, buyer journeys, calendarios de contenido, videos y artículos, además de posteos y no por tokens usados por la IA.

De todas formas, Oberlander aclara que Hepic AI no sustituye el criterio humano sino que propone recomendaciones, matrices, públicos, estrategias y contenidos que pueden ser editados. «El modelo óptimo es una combinación de IA y personas», concluyó.