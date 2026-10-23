Claudia Garín Rehermann, la editora que fundó su propia editorial y librería para apoyar autores locales

Claudia Garín Rehermann debió dar un golpe de timón en su carrera. Apostó a emplear sus 30 años de experiencia en el negocio editorial y fundó DaVinci ediciones y DaVinci Libros.

Las vertientes de su negocio, que cumple dos años, tienen un punto en común: su interés por dar a conocer autores, acercarlos al público y fomentar los intercambios entre los creadores y sus lectores.

«Organizamos encuentros, charlas o actividades cada semana, este es un proyecto que recién se inicia y tenemos varias ideas para trabajar, siempre en torno al mundo del libro y sus creadores», adelanta.

La profesional tiene claro que el mundo del libro en Uruguay es acotado, y que cualquier proyecto editorial no tiene muchas posibilidades de romper grandes barreras de ventas. Sin embargo, no está dispuesta a bajar los brazos y orquestó un círculo virtuoso.

DaVinci libros, la librería, funciona como una vidriera y un punto neurálgico para la difusión de autores. «No solo los que publicamos bajo DaVinci, sino con otros escritores», agrega.

Garín Rehermann (52) tiene una meta ambiciosa: «Me propuse que los próximos diez años, que son los que me quedan de ejercicio laboral, sean los más creativos y disfrutables», dijo.

Da Vinci Libros. Foto: Darwin Borrelli

Aunque nunca se había animado a emprender por su cuenta, tiene claro cuál era su pasión. «Me encanta el mundo de la literatura y el trabajo con los escritores. Una de mis grandes inquietudes ha sido acompañar los procesos de construcción y difusión de autores», repasa. «Mi modelo hoy es trabajar con escritores que se autopublican y están dispuestos a financiar sus obras. Les doy todo el soporte profesional y técnico hasta que el libro llega al lector, y ellos, los escritores, siguen siendo dueños de sus libros», explica.

DaVinci les entrega su libro pronto y les cobra por los ejemplares que quieran imprimir. «Este emprendimiento se trata de concretar un proyecto que surge por placer. Los autores se dan el gusto de compartir su creaciones y los ayudamos a concretar su proyecto», concluye quien vende y crea libros.