Barbacoas a gas, la opción para asar que BBQ-Uruguay ofrece desde hace 15 años y crece en Uruguay
La empresa representa de forma exclusiva las marcas Broil King (Canadá) y Weber (Estados Unidos). Sus productos son elegidos para ser instalados en balcones de edificios porque emiten poco humo
Se acerca el Día del Padre y es momento de pensar en un regalo para homenajearlo. Y si ese obsequio implica compartir más momentos en familia y con amigos, mucho mejor. La excusa de la celebración puede cambiar la rutina de la casa, al tiempo que papá descubre un nuevo hobby, por ejemplo, asar.
De eso saben en BBQ-Uruguay, firma que representa de forma exclusiva las marcas de barbacoas a gas Broil King (Canadá) y Weber (Estados Unidos). «Somos una empresa especializada en barbacoas a gas, carbón y eléctricas. Además, ofrecemos hornos de pizza a leña, a gas y eléctricos (de Edimburgo)», detalló Diego Goldsztein, fundador del emprendimiento.
El negocio se inició hace más de 15 años. En sus comienzos, los clientes instalaban sus barbacoas en viviendas de alta gama como complemento a los parrilleros tradicionales.
«La pandemia ayudó a impulsar las ventas. El uso de las barbacoas se extendió a los apartamentos y llegó a balcones y terrazas, porque hacen poco humo y no molestan a los vecinos», explicó Goldsztein. Ahora su empresa equipa incluso edificios enteros y sus BBQ se consideran como un amenity más.
«Una gran ventaja de estos equipos es el tiempo: en 20 minutos el asado está pronto, no hay que cargar leña o esperar la brasa», señaló.
Los modelos varían en tamaño, prestaciones y energía; los hay a gas, eléctricos y también a carbón. A la venta de barbacoas, la empresa sumó una amplia gama de accesorios para parrillas y un servicio que sus clientes valoran mucho: la limpieza y el mantenimiento.
«Retiramos el equipo del domicilio de nuestro cliente, lo llevamos, limpiamos a fondo y devolvemos como nuevo», comentó y agregó que el servicio tiene un costo de $ 5.000. «Contamos con un gran stock de repuestos y damos tres años de garantía extendida a nuestros productos», destacó.
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