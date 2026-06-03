Arkimedes, tecnológica creada por uruguayos, adquirió empresa en Londres y se expande en Europa

Arkimedes, la joven empresa con sede en Nueva York, cofundada por los uruguayos Rodrigo Capdevielle y Maximiliano Casal, anunció que adquirió la firma Dealsight, una plataforma con base en Londres especializada en búsqueda y análisis de oportunidades de inversión para fondos de capital privado.

La compañía de los uruguayos, que desarrolla infraestructura de inteligencia artificial para la industria de private equity, cerró una “operación millonaria” estructurada mediante intercambio accionario, según explicó Capdevielle.

Esto implica el ingreso de Frederik Teilmann, fundador y CEO de Dealsight, como accionista de Arkimedes y como su managing director en Europa para liderar la expansión europea de Arkímedes y el equipo regional en esa plaza para atender tanto al mercado londinense como al resto de Europa.

Teilmann destaca por su experiencia de ocho años en private equity. “La mayor parte de ese tiempo se desempeñó en Partners Group, uno de los fondos de inversión más respetados de Europa y referente global del sector. Posee un MBA por London Business School y, durante los últimos tres años, dedicó su trabajo a entender cómo la inteligencia artificial puede transformar la industria. Fundó Dealsight en mayo de 2023 con esa convicción”, informó el cofundador de Arkimedes.

Frederik Teilmann. El fundador y CEO de Dealsight, se sumó como accionista de Arkimedes y su managing director en Europa

Capdevielle agregó que, con la operación, la empresa también incorporó la tecnología de Dealsight y su cartera de clientes activos en Londres.

El origen de la operación

La conversación entre las partes comenzó hace aproximadamente diez meses, cuando Thomas Williams, general partner del fondo Elder Gull e inversor estratégico de Arkimedes, presentó a ambos equipos y sugirió explorar una posible alianza. “Vimos en Frederik el mismo entusiasmo, las mismas ganas de ganar y la misma visión sobre la oportunidad que tenemos por delante. Esa combinación de talento, ambición y alineamiento es difícil de encontrar”, aseguró Capdevielle.

Por su parte, Casal agregó que la experiencia específica de Frederik en la industria de private equity “complementa la nuestra en la ejecución”. “Su conocimiento del detalle de cómo opera la industria en Europa acelera todo lo que estamos construyendo en producto, ventas y go-to-market”, sostuvo.

Finalmente, Teilmann dijo que detectó en Arkímedes un equipo que lo "sorprendió por su capacidad de ejecutar". "Entendí que juntos podíamos ejecutar a una velocidad única, y eso es lo que permite soñar en grande. Por eso decidí sumar mi visión y mi trabajo a Arkimedes”.