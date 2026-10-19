"Uruguay debe embarcarse en un proceso de desregulación, como en Argentina de la mano de Sturzenegger", afirma Claudio Porcel, CEO de Balanz
El experto en inversiones asegura que Brasil "va para arriba, gane quien gane la elección", pero Argentina "depende de que Milei mantenga el apoyo" el año que viene.
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