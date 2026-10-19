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El País Economía y mercado

"Uruguay debe embarcarse en un proceso de desregulación, como en Argentina de la mano de Sturzenegger", afirma Claudio Porcel, CEO de Balanz

El experto en inversiones asegura que Brasil "va para arriba, gane quien gane la elección", pero Argentina "depende de que Milei mantenga el apoyo" el año que viene.

Luis-Custodio
Luis Custodio
19/10/2026, 04:00
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Claudio Porcel, CEO de Grupo Balanz

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