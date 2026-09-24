Proyectos de infraestructura: la carreta delante de los bueyes
En la urgencia política de contar ideas, proyectos y avances, el tomador de decisión anuncia, llevado por un sesgo optimista. Probablemente no calibra que esa decisión tiene efectos concretos negativos, para la sociedad y para sus propias aspiraciones políticas.
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