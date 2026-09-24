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El País Economía y mercado

Proyectos de infraestructura: la carreta delante de los bueyes

En la urgencia política de contar ideas, proyectos y avances, el tomador de decisión anuncia, llevado por un sesgo optimista. Probablemente no calibra que esa decisión tiene efectos concretos negativos, para la sociedad y para sus propias aspiraciones políticas.

Juan Alberti, foto para autor columnista.
Juan Alberti
24/09/2026, 04:00
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Obras de construccion del Antel Arena, en el predio del exCilindro Municipal, Montevideo, ND 20170913, foto Marcelo Bonjour - Archivo El Pais
Marcelo Bonjour/Archivo El Pais

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