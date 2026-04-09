Otra vez: Trump modifica los aranceles a los metales y productos farmacéuticos

La administración Trump modificó los aranceles que había impuesto al acero, el aluminio y el cobre extranjeros, con el objetivo de fortalecer y simplificar un sistema que algunas empresas estadounidenses consideran excesivamente oneroso.

La administración también anunció que impondría un arancel del 100% a ciertos medicamentos importados si sus fabricantes se negaban a cumplir con las exigencias del presidente de construir fábricas en Estados Unidos y reducir los precios.

Los cambios, plasmados en dos decretos ejecutivos firmados por el presidente Donald Trump, afectan a dos industrias —la farmacéutica y la siderúrgica— a las que su administración ha prestado especial atención. Estos cambios se producen mientras la administración trabaja para completar un nuevo y complejo sistema arancelario y responder a las inquietudes de los consumidores y de diversas empresas que se han visto beneficiadas o perjudicadas por los aranceles.

Los fabricantes de acero y aluminio estadounidenses han apoyado firmemente los aranceles de Trump a los metales extranjeros, aranceles que el presidente duplicó al 50% el año pasado. Sin embargo, las empresas que importan productos que contienen acero y aluminio —desde lavadoras hasta palos de golf— se han quejado de que la forma en que la administración impuso los aranceles a dichos productos era onerosa y confusa.

Anteriormente, una empresa debía pagar un arancel del 50% sobre el metal contenido en la importación, más un arancel basado en el país de origen sobre cualquier otro componente del producto. El sistema obligaba a las empresas a calcular el valor y el origen incluso de pequeñas piezas de metal o tornillos en sus productos.

Ahora, el sistema se simplificará. Cualquier producto en el que el acero, el aluminio o el cobre representen más del 15% del peso pagará un arancel fijo del 25% sobre el valor total del producto, según declaró un alto funcionario de la administración en una rueda de prensa.

Los productos con menor contenido de metal no pagarán ningún arancel sobre el metal, sino que se aplicará el arancel correspondiente al producto y al país de origen. El funcionario argumentó que los cambios no tenían como objetivo aumentar ni disminuir los aranceles sobre estos productos, sino simplificarlos, y que no afectarían la asequibilidad de los productos de consumo diario para los estadounidenses.

Los aranceles sobre bobinas de acero, láminas de aluminio y otras importaciones fabricadas total o casi totalmente con metal se mantendrán en el 50%, pero la forma de calcularlos también cambiará para combatir el exceso de prácticas comerciales fraudulentas. El funcionario indicó que Estados Unidos había observado que exportadores extranjeros reducían artificialmente el precio del acero para disminuir sus aranceles. Para evitar esta situación, los aranceles se calcularán sobre el valor del producto en dólares estadounidenses, en lugar del precio de exportación del metal, explicó el funcionario.

La administración también anunció que aplicaría un arancel reducido del 15% a los equipos industriales y de redes eléctricas con alto contenido de metal hasta 2027, para incentivar el desarrollo de la base industrial estadounidense.

Los productos fabricados en el extranjero con acero, cobre o aluminio totalmente estadounidenses también estarán sujetos a un arancel reducido del 10%.

Los aranceles sobre el acero, el aluminio, los productos farmacéuticos y otras industrias críticas se han emitido en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y no se ven afectados por la decisión de la Corte Suprema de invalidar los aranceles que el presidente impuso mediante una ley de emergencia.

La administración también anunció que procederá con un arancel del 100% sobre ciertos productos farmacéuticos importados, propuesto el año pasado, aunque los aranceles incluirán importantes excepciones.

Para la administración Trump, la amenaza de aranceles farmacéuticos ha servido como palanca para que las empresas se sienten a negociar acuerdos que reduzcan algunos de sus precios y permitan el regreso de parte de su producción en el extranjero.

Y según el plan de aranceles farmacéuticos descrito en la orden ejecutiva del jueves, una amplia gama de exenciones limitará considerablemente su impacto.

Todos los medicamentos genéricos —que representan aproximadamente el 90% de las recetas de los estadounidenses— estarán exentos, al igual que ciertos medicamentos patentados para enfermedades raras y graves. De hecho, más de una docena de las mayores empresas fabricantes de medicamentos patentados ya han obtenido exenciones mediante acuerdos con la administración. Además, Estados Unidos ya ha alcanzado acuerdos comerciales con países donde las principales compañías farmacéuticas fabrican una parte considerable de los medicamentos de marca que consumen los estadounidenses —la Unión Europea, Suiza, Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur—, limitando los aranceles al 15% o menos.

Las farmacéuticas sujetas a los nuevos aranceles del 100% pueden evitarlos comprometiéndose a construir fábricas en Estados Unidos y a reducir algunos de los precios de sus medicamentos. Es poco probable que muchas farmacéuticas terminen pagando aranceles.

En septiembre, Trump amenazó en Truth Social con imponer un arancel similar del 100% a los productos farmacéuticos, que habría entrado en vigor pocos días después, pero no cumplió con sus planes.

Sin embargo, la amenaza ayudó a la administración a cerrar acuerdos con 16 importantes compañías farmacéuticas en los últimos meses. Entre esas compañías se encuentran Eli Lilly y Novo Nordisk, fabricantes de exitosos fármacos para bajar de peso, así como otras farmacéuticas reconocidas como Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca.

A cambio de hacer algunas concesiones en los precios y comprometerse a construir fábricas en Estados Unidos, estas compañías recibieron exenciones de tres años de los aranceles farmacéuticos con los que Trump había amenazado.

Dado que la asequibilidad es una preocupación clave de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, la administración Trump y los republicanos confían en convencer a los votantes de las medidas de Trump en materia de precios de los medicamentos.