Las señales de alerta de la economía global son erróneas

El desconcierto general que aqueja a los líderes económicos estos días quedó plasmado en una nota reciente del Banco Mundial: "El crecimiento global desafía las expectativas".

Los pronósticos que resultan erróneos, o que desafían las expectativas, son tan rutinarios como el latido del corazón.

Pero ahora algo está pasando. Las pautas habituales sobre cómo las empresas, los consumidores, los inversores y los trabajadores han respondido históricamente a los vaivenes económicos han resultado ser menos fiables.

Esto ha dificultado más que nunca la interpretación de la avalancha de datos. Es como si los coches, en lugar de reducir la velocidad ante una luz amarilla intermitente como se esperaba, empezaran a acelerar.

Consideremos los hábitos de gasto de las personas. Normalmente, cuando los consumidores se muestran pesimistas sobre la economía, tienden a gastar menos, recelosos de lo que se avecina.

Y en Estados Unidos, las perspectivas de los consumidores se han visto deprimidas. En todas las categorías, desde el aumento de precios hasta el mercado laboral, una encuesta mostró que la confianza del consumidor ha caído a su nivel más bajo en 12 años. Sin embargo, los estadounidenses no han dejado de comprar. El gasto del consumidor ha aumentado de forma constante.

El mercado bursátil también ha experimentado un alza general a pesar de las perturbaciones repentinas, como una guerra comercial mundial, cambios de política que han provocado fuertes fluctuaciones, amenazas a la independencia de los bancos centrales, conflictos militares y crecientes tensiones geopolíticas, una deuda desorbitada y una posible burbuja financiera relacionada con la inteligencia artificial.

"Ha sido realmente notable que no hayamos visto más oscilaciones pronunciadas", declaró Kenneth Rogoff, autor de "Nuestro dólar, su problema", sobre la calma del mercado.

Muchas empresas también han ignorado la incertidumbre.

"Los libros de texto dirían que la incertidumbre es perjudicial para el crecimiento económico, pero hasta ahora no hay mucha evidencia de que haya tenido un impacto significativo en la economía estadounidense", afirmó Neil Shearing, economista jefe del grupo Capital Economics. "La inversión empresarial es el primer lugar donde se esperaría que apareciera, pero ha sido sólida".

En cierto modo, las expectativas distorsionadas no deberían sorprendernos. Incluso en la vida cotidiana, los economistas tienden a exagerar la precisión científica de su campo, actuando como si las economías estuvieran gobernadas por fuerzas inexorables en lugar de por las actividades descoordinadas de seres humanos volubles con diversos objetivos e motivaciones.

La pandemia de Covid-19 supuso un gran shock para el sistema económico mundial. Y ahora, la impredecible volatilidad se ha visto agravada aún más por la transformación de la economía mundial y el orden geopolítico que el presidente Donald Trump ha impulsado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablar por teléfono en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Foto: AFP

El sistema cooperativo de comercio basado en reglas está dando paso a la agresión de las grandes potencias y al mercantilismo. Con tantos cambios ocurriendo a tan rápida velocidad, los patrones históricos se están resquebrajando.

Los indicadores habitualmente fiables que señalan el inicio de una recesión también se han vuelto inciertos. Un aumento repentino y marcado del desempleo, por ejemplo, ha sido históricamente notablemente eficaz para predecir recesiones.

Sin embargo, este vínculo se ha roto. Una medida llamada la Regla Sahm, en honor a Claudia Sahm, execonomista de la Reserva Federal, predijo una recesión en 2024 que nunca se materializó. Otra señal de recesión —la diferencia entre los rendimientos de los bonos a largo y corto plazo, conocida como la curva de rendimiento— ha sido un fracaso. Normalmente, los bonos gubernamentales a largo plazo ofrecen tasas más altas que los bonos a corto plazo porque los inversores no quieren inmovilizar su dinero durante mucho tiempo cuando la economía va bien.

Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: Reuters.

Por lo tanto, cuando la curva de rendimiento normal se invierte y las tasas de los bonos a corto plazo son más altas que las de los bonos a largo plazo, tradicionalmente ha sido una señal de que la economía está a punto de entrar en recesión.

Pero este indicador también estuvo equivocado, sobre todo en 2022 y 2023.

La conexión tradicional entre el desempeño de la economía estadounidense y el valor del dólar también se ha roto. La incertidumbre tiende a aumentar el valor del dólar en comparación con otras monedas, ya que los inversores buscan un refugio seguro en tiempos de riesgo. Pero el dólar se ha desplomado a su nivel más bajo en años.

Estos son tiempos extraños. Aun así, dejando de lado casos de "exuberancia irracional" como la posible sobreinversión en torno a la IA, existen explicaciones razonables para la mayoría de las señales falsas.

Los analistas se retractaron de sus predicciones de que la ofensiva arancelaria de Trump la primavera pasada provocaría un aumento de precios, un aumento del desempleo y una posible recesión. Los niveles arancelarios continuaron fluctuando de forma impredecible, y muchas empresas almacenaron productos con antelación, mientras que otras absorbieron temporalmente los mayores costos.

En cuanto al vigoroso gasto de los consumidores, en realidad está dominado por una pequeña fracción de hogares con altos ingresos. Moody's Analytics estimó que el 10% de los hogares con mayores ingresos representaba casi la mitad de todo el gasto de los consumidores.

Las personas preocupadas por sus perspectivas financieras compran, pero en tiendas de descuento.

Y sus gastos han cambiado. Datos recientes de tarjetas de crédito de Bank of America mostraron que la gente compraba más en supermercados a la hora del almuerzo y menos en restaurantes, lo que sugiere que el aumento de precios es preocupante.

La inusual debilidad del dólar se explica por los elevados aranceles de Trump, combinados con el temor de que pueda interferir con la independencia de la Reserva Federal y alimentar la inflación.

Barry Eichengreen, profesor de economía y ciencias políticas en la Universidad de California, Berkeley, afirmó que los economistas siempre han tendido a confiar demasiado en las convenciones.

"La economía es increíblemente compleja y estamos en un período de cambio estructural", declaró Eichengreen, "por lo que no es sorprendente que las simples reglas generales fallen cada vez más".

(*) La autora, Patricia Cohen, es corresponsal del New York Times en Londres para temas económicos.