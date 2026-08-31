La crisis petrolera del Golfo impulsa las ventas de vehículos eléctricos a niveles récord a nivel mundial.
El auge de los vehículos eléctricos está transformando los mercados automovilísticos internacionales. Las ventas de coches con motores de combustión interna experimentan un descenso sostenido y caminan hacia su menor nivel en más de dos décadas.
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