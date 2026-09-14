Estados Unidos y el dilema de los centros de datos
Si nos tomáramos más en serio las redes de seguridad, la atención sanitaria y la reconversión laboral, y si los ciudadanos de EEUU tuvieran más influencia en las políticas públicas, tal vez los trabajadores estadounidenses no temerían tanto el rumbo que está tomando la inteligencia artificial.
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