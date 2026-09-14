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El País Economía y mercado

Estados Unidos y el dilema de los centros de datos

Si nos tomáramos más en serio las redes de seguridad, la atención sanitaria y la reconversión laboral, y si los ciudadanos de EEUU tuvieran más influencia en las políticas públicas, tal vez los trabajadores estadounidenses no temerían tanto el rumbo que está tomando la inteligencia artificial.

Nicolás Kristof
Nicholas Kristof
14/09/2026, 07:11
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Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic.
Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic.
Foto: Julien De Rosa/AFP.

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