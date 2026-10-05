CAF, una de las principales ventanillas de financiamiento de la región, tiene en carpeta una lista de prioridades para impulsar en Uruguay
La calfiicación de "riesgo alto" de la represa de Casupá no es para que la obra no se haga, sin para tomar las previsiones para hacerla bien, aseguró el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados
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