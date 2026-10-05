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El País Economía y mercado

CAF, una de las principales ventanillas de financiamiento de la región, tiene en carpeta una lista de prioridades para impulsar en Uruguay

La calfiicación de "riesgo alto" de la represa de Casupá no es para que la obra no se haga, sin para tomar las previsiones para hacerla bien, aseguró el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados

Luis-Custodio
Luis Custodio
05/10/2026, 04:00
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Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina
Foto: Ignacio Sánchez / El País

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