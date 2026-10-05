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El País Economía y mercado

Acerca de Shocks y Proyecciones

Conociendo la manera en que se suelen formular los presupuestos del sector público, con expresiones de “necesidades y deseos”, a partir de las cuáles se fijan los gastos, y con ese dato hay que salir a buscar los recursos, un error de sobreestimación de ingresos sólo acrecienta los problemas a enfrentar.

Isaac Alfie grande
Isaac Alfie
05/10/2026, 04:00
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