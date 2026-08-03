Rock & Metal Ladies: el festival que unió a las mujeres del rock uruguayo y celebra 17 años con un disco en vivo

Durante buena parte de los años 2000, reunir en un mismo escenario a una veintena de mujeres dedicadas al rock y al metal uruguayo era una rareza. No porque no existieran; al revés, ya había muchas, pero tocaban en circuitos distintos y pocas veces coincidían en una misma noche.

“Cada una estaba concentrada en su propio proyecto y la visibilidad era mucho más difícil”, explica Betina Sánchez, vocalista de la banda Nameless, a Domingo. Viendo ese escenario, la banda decidió crear en 2009 un recital para integrar a las mujeres de la escena para que pudieran conocerse y lucir sus proyectos.

Diecisiete años después, aquel recital pensado casi como una excepción se convirtió en una tradición. Rock & Metal Ladies ya no necesita demostrar que hay mujeres haciendo música pesada en Uruguay, pero sigue convocando a decenas de artistas y llenando salas. La pregunta, entonces, dejó de ser por qué nació el festival y pasó a ser por qué sigue siendo necesario.

“Hoy es una celebración”, resume Sánchez, sobre la iniciativa que el próximo 13 de agosto, en la Sala Zitarrosa, sumará otro capítulo a su historia con la grabación de su primer disco en vivo (ver abajo).

Un escenario que no existía

Cuando todo empezó, nada hacía pensar que el proyecto tendría semejante recorrido. Nameless —exponente del rock alternativo y nu metal local— ya llevaba varios años de actividad y buscaba organizar un recital diferente. No respondía a un plan de largo plazo, sino a una necesidad concreta: la escena del rock seguía fuertemente asociada a figuras masculinas.

Sánchez nunca sintió que hacer música fuera un trabajo diferente por ser mujer, aunque reconoce que existían prejuicios silenciosos.

“Cuando se piensa en los grandes referentes, casi siempre aparecen nombres de hombres, entonces una siente que tiene que demostrar un poco más”, dice.

Betina Sanchez y Mónica Navarro. Foto: gentileza

A las dificultades que compartía cualquier músico independiente —producir conciertos, encontrar salas, gestionar fechas, sostener económicamente un proyecto en un mercado pequeño— se sumaban otras menos visibles.

“Que te evaluaran más por la imagen o la estética que por la música, que sorprendiera ver a una mujer cantando metal o sosteniendo un proyecto de ese tipo durante tantos años”, enumera.

Lejos de responder a esos prejuicios desde el enfrentamiento, Nameless eligió hacerlo desde el trabajo: el festival empezó a construir una comunidad que encontraba en la colaboración un modo de fortalecerse y esa idea terminaría convirtiéndose en su marca.

Compartir para crecer

Si hace 17 años el desafío era conseguir un escenario, hoy pasa también por hacerse visible entre la enorme cantidad de estímulos que ofrecen las redes. La presión ya no consiste solamente en componer o tocar bien, sino en sostener una presencia constante.

En paralelo, el propio festival también fue transformándose. Dejó de reunir únicamente voces del rock y el metal para convocar artistas del rap, el tango o la electrónica, ampliando el diálogo sin renunciar a su esencia. Un hecho que hoy es celebrado por artistas que formaron parte del evento, como por ejemplo la cantante, actriz de la comedia nacional y ex vocalista de La Tabaré, Alejandra Wolff, que participó en dos ediciones.

“Me encanta que las artistas que participan no sean solamente de esos géneros, sino de muchos otros. Es un espacio abierto, inclusivo, que da visibilidad y permite encontrarnos”, afirma. Y añade, sobre el historial de la propuesta: “Valoro muchísimo el trabajo que vienen haciendo, por abrir este espacio para las mujeres, no solo cantantes, sino también instrumentistas. Me parece súper valioso y además pionero. Cuando comenzó, era mucho menos común que existiera esta preocupación por generar una representación más equitativa de las mujeres en los escenarios”.

Otra artista que también vivió esa experiencia fue la cantante e instrumentista Bárbara Jorcin, que participó de la edición anterior y volverá este año. Jorcin sostiene que el valor del encuentro trasciende el escenario.

Betina Sánchez y Bárbara Jorcin en la edición 2025 del festival. Foto: gentileza

“Representa una unión entre mujeres dentro de un género en el que todavía no es tan común vernos. Históricamente el rock y el metal estuvieron asociados a lo masculino, aunque por suerte eso está cambiando”, dice a Domingo.

También destaca el vínculo que genera entre músicas de distintas trayectorias. “En un país tan chico y competitivo como Uruguay todavía falta generar más lazos entre las artistas, y este festival nos invita justamente a encontrarnos de verdad. Lo que se genera es unión, encuentro y construcción colectiva desde el arte”.

Historia que quedará grabada

Este año, Rock & Metal Ladies sumará un nuevo capítulo: por primera vez, el espectáculo será registrado para convertirse en un disco en vivo, una idea que Sánchez venía imaginando desde hacía tiempo y que finalmente pudo concretarse gracias al apoyo del Fondo Nacional de la Música.

“Un show en vivo tiene algo irrepetible por el público, las artistas invitadas, los climas, la energía de la sala. Todo eso no puede recrearse en un estudio y merece quedar documentado”, explica. “Este álbum representa un hito. Es la manera de decir: esto ocurrió, esto fue real, y ahora forma parte de la historia de Nameless y del festival”, agrega.

Ese espíritu aparece en los recuerdos que Betina guarda con más cariño: el de una cantante joven que formó su primera banda después de verse reflejada en el festival; el de artistas de larga trayectoria emocionándose al descubrir la historia detrás de una canción; y el del público apropiándose también de esa historia. “Pasa cuando alguien te cuenta que una canción le llegó profundamente o te muestra un tatuaje inspirado en la banda. Ahí entendés que todo el esfuerzo tuvo sentido”, reflexiona.

Algunas de las artistas que participaron de la edición 2025.

Lo que nació para crear un espacio donde distintas músicas pudieran encontrarse terminó construyendo una comunidad que se reconoce en una idea: que el crecimiento de una artista impulsa el de todas las demás.

“Nuestra frase de cabecera siempre es la misma: compartir y no competir. Si una invitada brilla, el show crece. Y si el show crece, crecemos todos”, sentencia Sánchez.

Cuando las luces de la Sala Zitarrosa se apaguen el próximo 13 de agosto, habrá más de 25 artistas sobre el escenario y cientos de personas formando parte de un disco que inmortalizará esa noche. Pero, probablemente, el instante que Sánchez espere con más ilusión vuelva a ocurrir unos minutos antes en ese camarín donde las trayectorias dejan de importar y donde, durante un rato, lo único que importa es la celebración colectiva de la música.