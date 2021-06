El primer libro sobre el GACH: "Todo un país detrás"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde abril de 2020 hasta el presente la tríada formada por Suárez, Cavani y Forlán fue reemplazada por tres hombres bastante desconocidos por el público general. Ellos son un bioquímico, un gastroenterólogo y un ingeniero. Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini lideraron a 55 científicos que conformaron el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) para realizar recomendaciones e investigaciones para enfrentar un hecho que ha transformado absolutamente todo. “La gente no solo los respeta y los admira; los quiere. Se convirtieron en un faro, en una figura protectora que daba consuelo y que da tranquilidad”, así resumió el periodista y escritor Pablo Cohen el rol de los tres científicos durante la pandemia.

Cohen es autor del libro “Todo un país detrás”. El GACH o los 450 días en que la política redescubrió a la ciencia, que incluye entrevistas extensas con los tres coordinadores, con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; además de testimonios y textos especiales de diversas personalidades e intelectuales. El libro, el décimo de Cohen, cuenta con la participación de la periodista argentina Patricia Kolesnicov, quien se encargó de entrevistar al gastroenterólogo.

Entrevistas

Con varios años de trayectoria como periodista y escritor en ambas orillas del Plata y varios libros de entrevista publicados, Cohen contó a Revista Domingo que los coordinadores del GACH fueron los más difíciles de convencer para participar de este documento, que no duda que tendrá carácter histórico.

Fue Radi el que facilitó la disposición para que los tres pudieran hablar de muchos más temas que la pandemia.

"Todo un país detrás" revela “el lado B de la ciencia”, afirmó Cohen. En las entrevistas individuales cada uno habla de su vida fuera de un consultorio, laboratorio o clase. “Hablan de su infancia, de su idiosincrasia, de sus afectos, de qué los define como personas, de sus gustos, de sus hobbies, de sus valores y de su ideología”, relató. Así, el propio autor se impresionó con los descubrimientos que hizo en el camino, para empezar, de su propio padre, y de sus dos colegas. A Radi lo define como el “líder nato”, a Paganini como el “antihéroe discreto” y a su padre, después de leer la entrevista de Kolesnicov y sorprenderse por un hombre que dejó que lo “desnudaran emocionalmente”, como el “mosquetero sensible”.

El lector también leerá una extensa entrevista a los tres científicos sobre la pandemia. “Cómo va a ser la vida a partir de ahora, cómo se sintieron cuando supieron que se iban a ir, cómo lidiaron con las presiones políticas, por qué creen que la gente los aprueba tanto, cómo hicieron para elaborar 90 documentos con tanto rigor científico; cuál es la naturaleza verdadera de su relación con el gobierno”, son algunas de las preguntas que Radi, Cohen y Paganini contestan en un extenso capítulo que “es el corazón del libro”, definió el autor.

Una intimidad que reveló Cohen: su padre y Radi ya eran amigos (además, el gastroenterólogo fue docente del bioquímico), así como lo eran Radi y Paganini, pero el trabajo codo a codo por más de un año, profundizó la amistad entre los que ya se conocían y creó amistades nuevas. “Eso les hizo muy bien a ellos, le hizo muy bien al GACH y le hizo bien a la sociedad”, dijo.

La entrevista a tres voces se complementa con entrevistas a Lacalle Pou y Delgado. Sobre el presidente, Cohen adelantó que se leerá a un mandatario que lo sorprendió por su “firmeza” y “convencimiento” sobre el trabajo realizado desde marzo de 2020. De Delgado le impresionó su “inteligencia emocional”. En el texto se podrán leer aspectos inéditos de varios momentos y decisiones como, por ejemplo, la adquisición de las vacunas o cómo se sintió al anunciar el primer muerto por COVID-19, un amigo. “Delgado aparece como la figura componedora. Cada país y cada gobierno necesita siempre, más en épocas de crisis, a un Flaco Atchugarry (Alejandro, exministro de Economía) y creo que Delgado es el Flaco Atchugarry de este gobierno por la calidad en la comunicación y por una conexión especial con la gente”, señaló Cohen. Y añadió: “Delgado entendió que (el GACH era) algo nuevo que se iba a poner en juego y que le iba a servir a la sociedad”. La idea original fue del ingeniero Hugo Odizzio, recogida por el presidente.

El libro, que será lanzado el 2 de julio por El País, tiene dos secciones más: una en la que se leen testimonios de diversas personalidades —desde los exbailarines Julio Bocca y María Noel Riccetto a los científicos Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno, entre otros— sobre qué significó para ellos el trabajo del GACH; y textos de plumas invitadas como la historiadora Ana Ribeiro, el historiador y politólogo Gerardo Caetano (prólogo), el expresidente de la República Julio María Sanguinetti (epílogo), el escritor Raúl Castro (encargado de un poema de retirada); además del neurólogo Conrado Estol y el analista Carlos Pagni, ambos argentinos. “Fue ex profeso que busqué a dos voces prestigiosas de Argentina. Quería que les hablaran a los uruguayos para que dimensionaran lo que pasó acá”, apuntó. En este sentido, Pagni pone la lupa en la institucionalidad uruguaya y cómo la creación del GACH tiene lógica en el contexto de una república “con pesos y contrapesos, con respeto a las minorías y donde verdaderamente se vive con libertad”.

Estol, por su parte, se dirige al lector para hablar sobre la “excepcionalidad” que ha representado el GACH en el ámbito científico en toda la región. “Explica cómo ayudó de manera efectiva e indudable a evitar más muertes, sobre todo en la primera parte de la pandemia, en la que Uruguay fue una isla”, adelantó Cohen.

Emociones

La pandemia no ha dejado indiferente a nadie. Muchos han perdido a sus seres queridos, otros se han enfermado y recuperado y todos han tenido que cambiar hábitos y costumbres. ¿Pero cómo manejó la carga emocional que implicó la elaboración de este libro el hijo de uno de los coordinadores del GACH que, además, es esposo de una médica y fue padre por primera vez durante la emergencia sanitaria? La respuesta que dio Cohen es que revalorizó los sentimientos que tenía hacia su círculo más cercano. En particular, dijo sobre su padre: “Verlo con el cartel de Presidencia atrás, cuando él nunca buscó esa notoriedad en su vida, fue muy removedor. Me enteré por Delgado que fue mi padre quien hizo mucho para que las vacunas estuvieran en Uruguay. Sufrió los malos momentos de la pandemia e hizo todo lo posible para que estuviéramos mejor. Siempre antepuso el valor de las personas. Vi en mi padre a un patriota que no buscó reconocimiento, que se alegró y se amargó y que reaccionó como si el país fuera su mejor amigo”. Esto lo llevó a hacer una reflexión personal que, en parte, es una lección que su padre le ha dado: no hay espacio para actitudes egoístas; uno se cuida y cuida al otro y, mientras trabajó, el GACH veló por todos los uruguayos.

rafael radi El líder Bioquímico, médico, director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y primer científico uruguayo en integrar la Academia de Ciencias de EE.UU. “Lo que más me impresionó fue la versatilidad de su genio. Su inteligencia es casi extraterrestre. Rafael, llegado el caso, sabe de todo”, dijo el autor Pablo Cohen sobre el coordinador del GACH.

HENRY COHEN El corazón Médico gastroenterólogo, Premio Máster de la Organización Mundial de Gastroenterología en 2019. Fue el primer latinoamericano en presidir esa organización. “Tiene intacto el sentido de gratitud a los mentores que lo ayudaron a ser mejor persona y mejor médico. Me impresionó que le hablara a Patricia de una manera tan honesta y cómo prioriza el corazón por sobre la mente”, comentó.