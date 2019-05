El mejor gastroenterólogo del mundo es uruguayo y se llama Henry Cohen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El doctor Henry Cohen no olvidará jamás la mañana del 25 de mayo. El sábado se despertó temprano, prendió la computadora, revisó su correo electrónico, y entre los no leídos figuraba un mail enviado por la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) avisándole que había sido seleccionado para recibir el premio Masters of the WGO 2019, el honor más alto que esta entidad entrega.

“Se otorga a personas que han brindado una muy destacada dedicación a la misión de WGO y han logrado una distinción en áreas como investigación académica, enseñanza, servicio WGO y la comunidad”, detallaba la carta firmada por el profesor David Bjorkman, presidente del Comité de Selección del premio MWGO.



El doctor Cohen resultó seleccionado entre los 60.000 miembros que componen esta sociedad oriundos de 110 países distintos. Se trata del máximo galardón que un gastroenterólogo puede recibir por su tarea a nivel mundial.



El Masters of the WGO honra la trayectoria del profesional, y se otorga cada dos años. “Hice toda la carrera en la Organización Mundial de Gastroenterología. Integré el Comité Ejecutivo con todos los cargos posibles desde 2001 a 2013: fui dos veces secretario, vice presidente y presidente. Me sorprendieron con este premio, y estoy feliz y orgulloso”, confesó el homenajeado a El País.

El doctor viajará a Estambul para decir presente en la gala de premiación el próximo 22 de setiembre. La ceremonia tendrá lugar durante la Asamblea General de la WGO en el marco del Congreso General de Gastroenterología que se realiza cada dos años.



Henry Cohen es, además, presidente de la Academia de Medicina, director del proyecto ECHO, y profesor de la cátedra de gastroenterología del Hospital de Clínicas.

La familia, otro premio.

No es la primera vez que este médico de 64 años es distinguido a nivel global. El Colegio Americano de Gastroenterología le dio un reconocimiento al liderazgo internacional en 2014, y la Sociedad Interamericana lo nombró maestro de la gastroenterología latinoamericana. Si bien acumula “títulos de honor”, el de Master of the WGO era lo máximo a lo que podía aspirar.



Apenas leyó el correo de esta organización mundial que presidió quiso compartirlo con su familia y algunos amigos. Pero un twit de su hija, la periodista Lucía Cohen, hizo que la noticia se viralizara y le llovieron los mensajes de colegas, alumnos, amigos y pacientes de aquí y del mundo felicitándolo.



“Ayer, un hombre cuyo padre debió dejar la escuela a los 9 años para ser joyero, recibió el mayor reconocimiento de su especialidad en el mundo: Master de la Organización Mundial de Gastroenterología. Es Henry Cohen y es mi padre, un ejemplo de rectitud, sacrificio y generosidad”, escribió Lucía en su cuenta de Twitter, junto a la impresión de pantalla con la carta.



El post consiguió 1.400 me gusta, 152 retwits y 190 comentarios. Y fue el mejor saludo que su padre recibió.



El doctor Cohen perdió a su padre cinco años atrás, y confesó haber pensado mucho en él mientras leía la carta. “Era muy humilde, se casó muy joven con mi mamá y ambos trabajaron muy duro para que mis dos hermanos y yo recibiéramos una buena educación. Los tres pudimos ser profesionales exitosos gracias a su sacrificio, y siempre nos acordamos de eso con mucho orgullo”, reconoció.



La gala de premiación será en Estambul y lo hará volver a Turquía, un país con una “reminiscencia especial” para Cohen. “Mi abuela nació allí, y yo asumí la presidencia de la WGO el 19 de noviembre de 2011 en Antalya, justo el día de mi cumpleaños. Era la primera vez que un uruguayo asumía un cargo de esos y viajaron mis hijos, mi señora, mi hermano, mi cuñada, y seis amigos a acompañarme esa vez”.