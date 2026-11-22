Encontrar un espectáculo musical para ver en Montevideo puede convertirse en una pequeña investigación. Hay que revisar las agendas de las salas, recorrer las páginas de las tiqueteras, seguir a los artistas en Instagram y confiar en que el algoritmo de alguna red social nos muestre aquello que todavía no sabíamos que queríamos escuchar. Para simplificar esa búsqueda nació Tocan.Uy, un portal gratuito que reúne en un mismo lugar la cartelera de música en vivo de la capital, con información sobre los espectáculos, sus protagonistas, las salas y los enlaces para conseguir entradas. También organiza sorteos para que algunos usuarios puedan acceder gratuitamente a esos conciertos.

A pocas semanas de su lanzamiento, Tocan ya reúne más de 5.000 seguidores en Instagram y registra alrededor de 2.000 visitantes mensuales en su página. La cartelera incorpora entre 60 y 90 espectáculos por semana y ya ha difundido información de más de 700 artistas diversos. El objetivo es alcanzar los 3.000 visitantes mensuales antes de terminar 2026 y llegar a los 12.000 hacia fines de 2027.

Detrás del proyecto está Emiliano Lembo, un psicólogo que no ejerce su profesión, trabaja en el rubro inmobiliario y tiene una relación con la música que va más allá de la afición por escuchar discos y asistir a recitales. También es músico y, como espectador, había experimentado una dificultad bastante común: tener un pantallazo de qué está pasando en la escena musical montevideana exige consultar demasiadas fuentes.

“Me resultaba difícil buscar qué hacer y dónde encontrarlo. Terminaba entrando en un montón de páginas que tenía en favoritos, etiquetas, salas y perfiles de Instagram, donde iba tratando de enterarme de qué me gustaba”, cuenta a Domingo. En lugar de resignarse a esa búsqueda fragmentada, se preguntó si podía aprovechar las herramientas de inteligencia artificial para resolver el problema. La respuesta fue Tocan, que comenzó a funcionar el 11 de octubre de este año.

La propuesta es sencilla para quien ingresa, aunque detrás exista un sistema de trabajo bastante más complejo. La web recopila información de fuentes públicas de internet, entre ellas tiqueteras, salas, organizadores y medios de prensa. Una vez al día, un conjunto de agentes de inteligencia artificial procesa esos datos, identifica los espectáculos y los organiza para que el público pueda consultarlos desde un único sitio. No hace falta registrarse ni pagar una suscripción: alcanza con entrar a tocan.uy.

El buscador permite ordenar los resultados por fecha, sala o banda, además de combinar distintos filtros. Una de las herramientas es un mapa interactivo que permite localizar espacios musicales y consultar qué espectáculos se realizan en sus cercanías. De esta manera, alguien puede buscar qué hay para ver un viernes por la noche, seguir la actividad de una banda determinada o descubrir qué sucede en una sala que queda a pocas cuadras de su casa.

La previa

Pero Tocan no se limita a funcionar como una agenda. Cada concierto tiene su propia ficha y, en muchos casos, una previa que presenta a los artistas y ofrece información sobre su trayectoria. También aparecen los enlaces para comprar entradas y las fuentes de donde se obtuvo la información. El portal no vende localidades ni organiza los espectáculos: cuando hay un enlace de compra, el usuario es dirigido a la tiquetera correspondiente, que se encarga de la operación y de sus condiciones.

Detrás del proyecto Tocan está Emiliano Lembo. Natalia Rovira/Archivo El Pais

La particularidad del proyecto es que Lembo trabaja prácticamente solo. Cuando habla de las personas que están detrás de Tocan, en realidad se refiere a sus colaboradores virtuales. Son agentes de inteligencia artificial a los que asignó nombres y funciones para organizar las distintas tareas. Ivana, por ejemplo, se ocupa de investigar a las bandas que participan en los espectáculos, reconstruir parte de su historia y elaborar textos de presentación.

“Yo estoy solo. Les pongo nombres porque me resulta más fácil comunicarme en el día a día en el trabajo”, explica. Cada agente tiene un rol definido y una serie de instrucciones que ejecuta dentro de una estructura organizada en su computadora. Así, en lugar de volver a explicar cada vez qué necesita, Lembo puede dirigirse a uno de ellos por su nombre y encomendarle una tarea concreta. “Es un atajo”, resume.

La elección de los nombres también tiene algo de ironía. En tiempos en que la inteligencia artificial genera debates sobre el futuro del trabajo y la creatividad, el responsable de Tocan decidió bautizar a sus asistentes virtuales como si fueran integrantes de un pequeño equipo editorial. Sin embargo, las decisiones generales, el funcionamiento del sistema y la supervisión del material siguen dependiendo de él.

Su formación ayuda a entender cómo llegó hasta aquí. Aunque es psicólogo de profesión, Lembo trabaja en el sector inmobiliario y dirige dos empresas. Una de ellas brinda servicios a inmobiliarias y tiene entre sus principales herramientas el aprovechamiento de la tecnología para mejorar la eficiencia. Su interés por ese campo viene de lejos: comenzó a estudiar ingeniería de sistemas alrededor del año 2000, antes de cambiar de orientación, y nunca abandonó su curiosidad por la informática.

“Espero que Tocan se transforme en una referencia para quienes buscan conciertos en Montevideo”, dice Lembo, quien se fijó como horizonte alcanzar ese lugar hacia fines de 2027. Mientras tanto, un pequeño ejército de asistentes virtuales seguirá rastreando la web, ordenando agendas y preparando previas. El objetivo es que el público tenga que dedicar menos tiempo a buscar qué hay para hacer y más a disfrutar de lo que sucede arriba de un escenario.

