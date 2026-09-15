La influencia de Blanes en las monedas y billetes uruguayos y cómo se forjó la figura de Artigas
Durante más de un siglo, el caudillo oriental estuvo en los bolsillos de los uruguayos. Su rostro apareció una y otra vez en monedas y billetes y, con algunas variaciones, se convirtió en una de las imágenes más persistentes de la identidad nacional. Detrás de esa representación estuvieron los pinceles de Juan Manuel Blanes y de su hijo Juan Luis.
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