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El País Domingo

La influencia de Blanes en las monedas y billetes uruguayos y cómo se forjó la figura de Artigas

Durante más de un siglo, el caudillo oriental estuvo en los bolsillos de los uruguayos. Su rostro apareció una y otra vez en monedas y billetes y, con algunas variaciones, se convirtió en una de las imágenes más persistentes de la identidad nacional. Detrás de esa representación estuvieron los pinceles de Juan Manuel Blanes y de su hijo Juan Luis.

Andres Lopez Reilly
Andrés López Reilly
15/09/2026, 03:13
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Una imagen de Artigas que se repitió durante años en los billetes y las monedas de Uruguay, basada en los Carbones de Blanes.

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