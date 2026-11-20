Hoy viernes, a partir de las 10 horas, la Plaza de Casavalle se convertirá en un gran escenario al aire libre para recibir la tercera edición de Casavalle en Concierto, una celebración que reúne a más de 1.000 niños de las escuelas de la cuenca Casavalle junto al Núcleo Casavalle del programa Un niño, un instrumento.

La jornada contará con la participación especial de la murga Araca la Cana y de la cantante y compositora Anita Valiente, quienes se sumarán a festejar con los niños, sus familias y vecinos del barrio de Casavalle.

"Casavalle en concierto".

El evento se realiza en el marco del Día Nacional de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias.

Este año tiene como eje central el mensaje de identidad e inclusión, reafirmando el derecho de todos los niños y niñas a ser reconocidos, valorados y parte de una comunidad que celebra su diversidad.

"Casavalle en concierto".

El proyecto

Casavalle en Concierto es la culminación de un año de trabajo dentro del proyecto “Música en apoyo de los procesos educativos”, que lleva adelante el programa Un niño, un instrumento junto a ANEP (Administración Nacional de Educación Pública), SODRE, OEI (Organización de Estados Iberoamericanos), y otras instituciones comprometidas con la educación y la cultura.

El programa se desarrolla en doce escuelas de la cuenca de Casavalle a través de Talleres de Habilidades Musicales que tienen lugar en horario escolar.

"Casavalle en concierto".

También hay un Núcleo Orquestal y Coral que funciona fuera del horario lectivo y que alcanza a más de 2.000 niños y adolescentes.

El Núcleo Casavalle viene realizando todo tipo de presentaciones, desde actuaciones en el Auditorio Nelly Goitiño hasta muestras en distintas escuelas y conciertos junto a otros núcleos.

Programa Un niño, un instrumento Este programa, dependiente del SODRE y la Fundación Orquestas, garantiza el acceso gratuito a la educación musical a más de 5.600 niños y adolescentes en 16 departamentos de todo el país (solo faltan Artigas, Rivera y Maldonado por distintas razones que se busca subsanar). A través de la práctica orquestal y coral, procura democratizar el acceso a la cultura. Se organiza en núcleos, uno de los cuales es el Núcleo Casavalle.