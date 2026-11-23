Tener un perro fue una obsesión que Favio Pinto (57 años) tuvo siempre desde niño. Su madre, una mujer muy humilde, le decía que para ellos no era posible porque había que encararlo con responsabilidad. “Me fui criando con esa frustración”, cuenta a Domingo quien empezó a conformarse con juntar plata para sacarlos de la perrera y así evitar la eutanasia. “Los compraba y los dejaba libres”, recuerda. Todo cambió cuando, cursando tercero de liceo, su hermano lo sorprendió con una cachorrita. “Ahí fue que nació mi primer amor”, dice un hombre que ha dedicado su vida a estos animales y los ha convertido en su profesión.

Fija el inicio de su carrera en 1988, cuando adquirió su primer perro con pedigree, una hembra pastor alemán que se llamaba Annie del Rosedal. Por consejo de allegados se acercó al Club del Pastor Alemán, donde empezó a dar sus primeros pasos y a adentrarse en un mundo que lo atrapó por completo. “Ahí nació mi pasión”, acota.

Luego vendría el consumo de videos VHS con todo lo que había sobre el tema y los viajes al exterior, donde descubriría metodologías y sistemas de adiestramiento modernos que le cambiaron la cabeza. “Acá se trabajaba a la vieja usanza y no se tenía información”, señala. “Empecé a hacer esfuerzos económicos para asistir a seminarios y no paré nunca”, agrega quien pasó a ser el que los dicta en Uruguay y fuera de fronteras.

Actualmente está al frente del Criadero Von Anauj Haus, junto con su hija Camila, especializado en dos razas: pastor alemán y pastor belga malinois. “Son dos razas muy utilitarias, perros de trabajo por excelencia. Criar es muy difícil y siempre decimos que lo que hacemos es criar en serio, no en serie”, enfatiza. “Nos basamos en dos pilares muy importantes: difundir la raza y mejorarla”, añade. Hoy tiene seis perros, entre los que hay hembras para vientre y machos reproductores que además participan de la alta competición.

Respecto a esto último, viene de ganar el primer premio con su perro Hasko en un campeonato de IGP, prueba de adiestramiento de nivel máximo celebrada en Córdoba (Argentina).

“He hecho un periplo por todas las fases. He sido campeón uruguayo y en Argentina, he ido a competir a Chile y Brasil, y he sido representante uruguayo en diversos mundiales, como España 2010, Suiza 2015, Alemania 2017 y Croacia 2024”, cuenta orgulloso.

También ha certificado perros para la IRO (International Rescue Dog Organisation), ente rector de los perros de búsqueda y rescate.

Además estuvo en el ejército uruguayo, entrenando canes K9, que son perros de servicio en distintas especialidades: rastreo de sustancias o de explosivos, búsqueda de personas, patrullaje. Hoy lo hace en la Guardia Republicana, como director académico y consultor. Estuvo, por ejemplo, en la custodia de la reciente visita del papa León XIV al Uruguay.

Otra de sus especialidades es ser figurante, que es quien simula ser la persona hostil para el perro en las pruebas deportivas de ataque. En tal sentido, recuerda una anécdota de su época de formación que le enseñó a no darse por vencido. “Estaba en un evento oficial, vino un juez y me dijo: ‘muchacho, usted es muy buena persona y me cae muy bien, por eso le voy a decir que se dedique a otra cosa porque es horrible haciendo figurancia’. No sabía dónde meterme y lleno de dudas me aferré a estudiar, ir a seminarios y demás. Hoy soy considerado uno de los mejores figurantes en toda América”, relata exultante.

Favio Pinto. Foto: Leo Mainé.

Anécdota Lo que el perro le enseñó “Cuando recién me iniciaba y quería vivir de los perros, negocié para que me despidieran de la fábrica en la que trabajaba. Me compré un autito para sacar perros y a las pocas semanas, yendo para la Expo Prado, se me prendió fuego. Ahí mismo pensé: ‘¿será que no debo dedicarme a esto?’ Me abracé a mi perro y dije: ‘no, al contrario, ¿por qué la señal va a ser mala? Esto es para que realmente yo siga adelante’”, cuenta Favio sobre sus comienzos. Y no se equivocó. “Los perros me han ayudado a criar a mi familia, me han ayudado a entender el mundo y me han enseñado algunas vulnerabilidades que tiene el hombre, como el ego, la deslealtad o la falta de gratitud”, destaca y agrega que “cuando uno está con el perro aprende a tener paciencia, resiliencia y a no creerse nada. Caés en la cuenta de que no ganás siempre”.

Defensor del perro

En torno a la tenencia de perros, en el último tiempo se han planteado muchas polémicas. Una de ellas refiere a los ejemplares de razas “peligrosas”, una definición que Favio no comparte y que, entre otras cosas, atribuye a confundir temperamento con carácter.

“El temperamento es la reacción rápida a los estímulos ambientales, algo que el perro trae por herencia. A partir de los tres o cuatro meses, nosotros somos los responsables del desarrollo del carácter según la educación y el adiestramiento que le damos. Eso va fomentando que cuando tenga un año o un año y medio y sea un adulto maduro, podamos decir que tiene un buen carácter”, explica.

Considera que vivimos en una cultura con una ambigüedad muy grande en la que, teniendo presente que cada dos uruguayos hay un perro o un gato, aún no se ha hecho una buena campaña sobre la tenencia responsable.

“Mi gran lucha es tratar de educar a la masa social sobre lo importante que es cubrir las necesidades de nuestros perros para que realmente no haya accidentes como los que vemos dos por tres en los informativos. Creo que la culpa es del tenedor, no de la raza en sí”, sostiene. “Hay varias aristas de responsabilidad, partiendo por el criador, luego el tenedor, luego la persona que no lo educa o no lo hace adiestrar. Antes estaba el mito de que el adiestramiento era coercitivo, malo; ahora ya no, el adiestramiento es en positivo y el perro adiestrado es el que estadísticamente nunca muerde”, remarca.

Para Favio la clave está en informar a la población para que sepa más sobre el mundo del perro, y pueda manejarlo para que se adapte y viva mejor en sociedad. En definitiva, para que sea realmente un miembro más de la familia, como muchos dicen, pero poco hacen para que sea cierto.

Por otro lado está el tema de las jaurías de perros que atacan el ganado en el ámbito rural. Favio es consciente de que esto ocurre y lo grave que es.

“¿Cuál es el origen de todo esto? Que la gente no esteriliza a los perros en tiempo y forma”, señala.

Insiste en que el perro es un animal gregario que hace más de 35.000 años que quiere estar con el humano. Sucede que cuando lo corren o lo maltratan, se va a un ambiente más tranquilo, se junta con sus congéneres y arman pequeños territorios. “Cuando no hay recursos primarios donde viven, salen a buscar comida. Y en el campo se pueden esconder sin que los encuentres porque se camuflan”, explica.

Para Favio la solución pasa por esterilizarlos, llevarlos a un refugio o a una entidad especializada para que los reinserten y les hagan una rehabilitación comportamental, y finalmente una familia los pueda adoptar.

No desestima la labor del INBA (Instituto de Bienestar Animal), con el que ha trabajado durante muchos años, pero reconoce que no tiene los recursos necesarios para hacer frente a estos problemas a nivel nacional.

Considera que sería clave la creación de un comité multidisciplinario, en el que las distintas aristas fueran atacadas por especialistas en cada tema.

“Busquemos la manera de tener un mundo mejor y qué mejor si es con nuestros perros. Cuando el perro se cruza en nuestra vida, nos cambia, nos ayuda, nos contiene y nos acompaña. Con ellos aprendí la resiliencia, la paciencia y a pelear siempre que hay un obstáculo para llegar al desafío que uno quiere. Eso me lo enseñaron los perros”, concluye.

Favio Pinto dando clase.

Recomendaciones Lo que hay que saber para educarlos bien Favio es director académico y consultor de perros K9 para la Guardia Republicana, además de ser uno de los mejores figurantes (modelo hostil para enseñar a los perros a atacar) de América. Cree que hace falta concientizar a la sociedad uruguaya en varios puntos y da ejemplos: “¿sabía que su perro cada cuatro horas debe tener un desgaste energético para que no sufra mentalmente de ansiedad?, ¿que debe tener un mínimo de tres o cuatro paseos por día?, ¿que debe jugar con una pelota o juguete para bajar los niveles de impulso predatorio? Si lo hago morder todo el día un juguete, no tiene necesidad de morder gente u otros perros, ni pelear”. Entrenando perros K9.