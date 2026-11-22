Previo al concierto de Valeria Lynch, por los pasillos del Auditorio Adela Reta, de repente alguien grita: “Esteban, ¡se fue Catán!”. “Ese día me habló de Gran Hermano gente que yo no sé quién es. El programa generó una repercusión brutal”, dice Esteban Leonís (57 años), que hace más de treinta años que está en los medios de comunicación, pero que nunca había experimentado la popularidad que da ser panelista del reality más famoso de la TV. Comunicador, docente, escritor y alguna vez actor, este año también se animó al streaming porque, según dice, “el mundo va para ahí”.

Esteban nunca había integrado un panel televisivo, pero la producción de Gran Hermano entendió que era la persona ideal para cubrir el casillero de “periodista y académico, de perfil serio” que el programa estaba buscando. “Me preguntaron si conocía el formato y yo les dije que sí, pero que del último había visto solo el principio”, recuerda. “No importa, no queremos que seas un fanático”, le contestaron.

Por supuesto que había vivido la fiebre que provocó el primero de todos, el de Gastón Trezeguet, con quien hoy comparte panel. “Es muy loco”, comenta, “Gastón es un crack”, agrega y reconoce que más loco aún es estar trabajando con quien hasta el año pasado era su alumno en la materia Comunicación Sonora, en la carrera de Comunicación de la ORT: Luis Lacalle Ponce de León.

“Me enteré que Luis iba a estar en Gran Hermano antes de saber que yo también iba a estar. Es muy buen alumno, buen compañero, de esos que siempre están tratando de acompañar a los demás”, asegura. Lo que lo pone más contento es verlo aplicar las herramientas que él mismo le enseñó hace tan poco. “Está buenísimo. Él lo dice y además lo ves hacerlo”, acota.

Hace un mes que la ORT inauguró su Hub Creativo, un nuevo edificio donde funciona un estudio de radio podcast que ha obligado a Esteban a ir amoldando la materia que dicta a los tiempos que corren. Para empezar, ya no se llama Comunicación Radiofónica porque los alumnos aprenden mucho más que a hacer radio, por lo menos la radio tradicional con la que Esteban se crió y que extraña mucho.

“Yo sigo escuchando radio-radio; o sea, no miro la radio, la escucho. Pero entiendo que si la radio quiere permanecer como medio de comunicación, no le queda otra que hacer lo que está haciendo: poner cámaras en los estudios”, reflexiona. Aún a sabiendas de que, según lo comprueba un estudio hecho en Argentina, el 70% de las personas que miran programas de streaming, en realidad los escuchan. “Levantan la vista cuando hay algo que les interesa”, apunta.

La magia de la radio se perdió, lo reconoce. “No sé si me gusta, pero era una necesidad”, admite haciendo referencia a la incorporación de la imagen y a sumar contenido en redes. Esto último ha sido clave también en la televisión, porque así es como se consumen los medios actualmente, de a extractos posteados en las redes sociales. “Si quiero ver todo lo que pasó, voy al programa”, señala.

Por eso no dudó cuando Shay Levert, el dueño de Fipo —el primer canal de streaming del Uruguay—, le ofreció un espacio. Fue así que nació Soy tu padre, el programa que todos los miércoles a las 19 horas conduce junto a Cristian Furconi. El nombre es una famosa frase de Star Wars, saga de la cual es fanático, mientras que el contenido mezcla la mirada de dos comunicadores de distintas generaciones que están aprendiendo el lenguaje de otra generación más joven.

“Yo creo que va a haber una depuración del streaming”, opina. “La torta publicitaria de Uruguay se distribuye cada vez entre más medios y más canales y más programas… y no da para todos. Entonces se va a dar una cuestión casi darwiniana, van a sobrevivir algunos, los que hagan mejor las cosas o los que tengan un nicho más específico”, analiza.

Entonces cita el caso de Pilares, un espacio que nació en radio Carve para entrevistar a empresarios y que Esteban terminó grabando en video y divulgándolo también en su canal de Youtube.

Esteban Leonís. Foto: Estefanía Leal.

Primer amor

Esteban empezó a estudiar Comunicación al mismo tiempo que Abogacía. Primero probó con la carrera de Ciencias de la Comunicación, en la Udelar, pero tenía que cursarla de noche, terminaba muy tarde y al otro día tenía que madrugar para su primera clase en la Facultad de Derecho. Entonces se cambió para la UTU, que era de tarde, y ahí sí, terminó la tecnicatura.

Dejó Derecho en tercer año, pero no se arrepiente. “No sé si hubiera sido un buen abogado”, dice y confiesa que sí lamenta no haber terminado la Licenciatura en Comunicación. De todas formas, fue la UTU la que la abrió las puertas de la radio ya que allí conoció a Leo Sarro.

“Él estaba haciendo Radio pirata, un programa que andaba muy bien, en una FM de Solymar, la 90.3. Un día viene a la clase y cuenta que el espacio que venía después del suyo quedaba libre, que si a alguien le interesaba, él lo presentaba con el dueño de la emisora”, recuerda.

Fue así como nació Generación 90.3, una propuesta que a Esteban le demandó hacer un gran sacrificio porque terminaba muy tarde en la noche en una época en que desplazarse a la Costa de Oro no era tan sencillo como ahora. Valió la pena porque ahí generó una comunidad de oyentes que, si bien no era mucha porque el alcance de la radio era limitado, le dio amigos que mantiene hasta el día de hoy.

Luego vendrían El Espectador con La radio ataca, un pasaje por el departamento comercial de Nuevotiempo, y finalmente su llegada a Radiocero, donde hizo La tercera ola con Alejandro Corchs y Diego Ríos, el primero de varios proyectos con los que también cruzó a veces a otra radio del grupo, como Monte Carlo. Finalmente Radiocero se transformó en Cosquín Rock Radio en diciembre del año pasado y, por su nuevo perfil, ya no hubo lugar para propuestas como las de Esteban.

“Lo que más extraño de la radio es la inmediatez y la interacción con los oyentes. Cuando salió lo de Gran Hermano, lo primero que pensé es cómo hubiera estado ese ida y vuelta con la audiencia”, comenta haciendo alusión fundamentalmente a la comunicación telefónica, no tanto a los mensajes o los WhatsApp. Rescata el valor del intercambio escrito o en audios, pero considera que hablar con alguien lo supera ampliamente.

Y lo dice alguien que también realiza capacitaciones empresariales, enseñando a empleados de empresas a comunicarse entre ellos y hacia afuera. “Hay como una dificultad para interactuar cara a cara, es complejo. Se ha perdido esa habilidad”, advierte.

Esteban es además autor de siete libros. Comenzó con La biografía política de Enrique Tarigo, luego seguiría la de Sergio Puglia, dos libros sobre Luis Lacalle Pou (el segundo actualizando el primero, que escribió cuando el protagonista iba recién camino a la presidencia), el de los 30 años de Malos Pensamientos —el programa del Licenciado Petinatti—, otro sobre Guido Manini Ríos y finalmente el que se salió de los esquemas, Juana, una gata en casa, dedicado a la crianza de los gatos a partir de su propia experiencia como “tutor” de una gatita. “Como se dice ahora, ya no son más mascotas”, apunta entre risas.

Actualmente lo que hace es escribir libros por encargo para otras personas. Viene de presentar El arte de la hospitalidad, sobre el mundo de la hotelería, que hizo a pedido de Remo Monzeglio, y ya hizo uno sobre la vida del estanciero experto en ganado ovino, Beltrán Aguerre, y otro sobre George Nancollas, el ingeniero inglés que tuvo mucho que ver con la potabilización del agua en Uruguay. “Yo siempre digo que todo el mundo tiene historias para contar; el tema es saber qué contar y cómo”, sostiene.

Padre de Florencia (28) y Nicolás (19), Esteban también tuvo unos años en los que se lanzó a hacer teatro. El año pasado abandonó porque se le complicaba encontrar tiempo para aprenderse los libretos. Lo cambió por la magia, cosa que está aprendiendo desde marzo de este año.

“La magia siempre me pareció una cosa divina, fascinante, divertida, y por una cosa u otra nunca había podido hacer nada, hasta que encontré este curso”, relata sobre lo que ocupa sus lunes.

Gran Hermano lo ha obligado a faltar varias veces, pero no se queja porque sabe que está en un programa que está haciendo historia en la TV uruguaya más allá de las críticas de algunos comunicadores argentinos. “Lo que me molesta es la mirada displicente; después, si hablan, está buenísimo porque significa que el programa importa. Además, creo que le hizo muy bien a la TV abierta, que para mí es un motor súperimportante de la comunicación en general”, asegura.

¿Participantes favoritos de GH? “Soy muy fan de Jazmín y me gusta cómo juega Facundo. Me parece que pueden llegar a la final”, arriesga sin vueltas el ahora también panelista.