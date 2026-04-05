Donde la música se vuelve ritual íntimo: conciertos secretos que transforman la experiencia en vivo en Montevideo

Hay algo levemente inquietante —y, a la vez, extrañamente seductor— en comprar una entrada sin saber qué se va a escuchar. Un acto mínimo de fe. Confiar en que, del otro lado, algo bueno va a suceder. En Nómade, esa incertidumbre no es un detalle logístico, sino el punto de partida.

Al momento de confirmar la asistencia, se revela el lugar donde ocurrirá la experiencia: un barrio céntrico, una puerta discreta, una luz tenue que se escapa hacia la vereda. Adentro, el ruido de la ciudad queda suspendido, como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. No hay escenario ni filas de butacas, sino alfombras, mantas y almohadones. Hay gente descalza y un gesto compartido, casi ancestral: sentarse en el piso.

El ritual se completa en silencio. No un silencio incómodo, sino uno elegido. No hay pantallas encendidas ni conversaciones cruzadas. El concierto empieza cuando alguien respira más hondo y las primeras notas encuentran lugar en ese vacío cuidado.

Esa noche, en Montevideo, las voces de Seba Prada y Fulana de Val resonaron sin intermediarios: sin micrófonos, sin amplificación, sin otra cosa que el aire y la escucha. Las canciones no se proyectaban hacia un público; parecían caer, suavemente, sobre nosotros.

Los conciertos son íntimos, para un promedio de 30 personas. Foto: Guillermina Otero

Eso es, en esencia, Nómade. “Una comunidad musical de músicos y amantes de la música, que se encuentran en conciertos íntimos, acústicos y secretos en locaciones únicas”, explican sus organizadores.

La definición no es una etiqueta, sino una suma de condiciones: íntimos, porque no suelen ser más de 30 personas; secretos, porque el lugar y los artistas se revelan en el momento; acústicos, porque todo sucede sin mediaciones técnicas. Pero, sobre todo, conexión es la palabra que se repite como una brújula.

La propuesta llegó a Uruguay casi como llegan estas cosas, por contagio. Alguien que había vivido la experiencia en otra ciudad —en este caso, Miami— entendió que ese formato podía encontrar aquí un terreno fértil. Un año después, Montevideo tuvo su primera edición. Detrás, un equipo pequeño, conformado por Débora Ernst, Franca Giménez y Luis Enrique Durante, que sostiene la logística, pero también algo más difícil de producir, el clima.

Porque en Nómade el espacio no es un simple escenario. Puede ser una casa, una librería o un estudio, pero siempre responde a ciertas reglas invisibles: silencio exterior, calidez y cierta belleza. “Es importante que a las personas que los gestionan les guste recibir la propuesta; es la base de todo lo que sucede después”, señalan Ernst, Giménez y Durante. Como si el lugar también tuviera que estar dispuesto a escuchar.

Seba Prada fue uno de los artistas en presentarse el jueves 26 de marzo. Foto: Guillermina Otero

En tiempos donde la música suele consumirse en fragmentos, la apuesta acá es ir en dirección contraria. Detenerse. Escuchar. “Nómade abre un espacio para vincularse con la música de una manera diferente, más cercana, más presente”, dicen. Y agregan algo que, en la práctica, se vuelve evidente: “En el silencio la verdad se expresa”.

Ese silencio, que al principio es un pedido concreto, se transforma pronto en un alivio. Nadie interrumpe, pocos registran con sus teléfonos, nadie comenta en tiempo real. La atención —esa moneda cada vez más escasa— se vuelve total. Y en ese estado, las canciones llegan distinto. “Porque es en el silencio cuando mejor viajan las canciones desde la voz del artista a su natural destino, el corazón humano. También es importante para el artista, que recuerda qué le permitió dar a luz a sus canciones”, sintetizan.

También hay algo en el misterio que reordena la experiencia. No saber quién va a tocar ni exactamente dónde, implica soltar expectativas y abrirse a la posibilidad de descubrir una voz nueva o reencontrarse, de otra manera, con una conocida.

“Es algo diferente a lo que no estamos acostumbrados en general. En un mundo hipercomunicado y de instantaneidad, el entregarse a una experiencia musical, sabiendo solamente el barrio donde se va a realizar, es ir un poco a contracorriente; es un respiro. La predisposición a la sorpresa hace que la atención deje de estar en la expectativa, abandone cierta ansiedad y, en cambio, de lugar a la relajación, a la experiencia plena, al placer”, explican.

La propuesta invita a sentarse en el piso, hacer silencio y dejar atravesarse por la música. Foto: gentileza Nómade

Para los músicos, el formato tiene otra lógica. Sin intermediaciones técnicas, sin distancia física, el concierto se parece más a un ensayo compartido. Pueden mirar a los ojos, ajustar el tempo según la respiración del público, habitar las canciones con otra vulnerabilidad.

Cuando todo termina hay un segundo o dos en los que el silencio vuelve a ocupar el centro, como si ayudara a procesar lo que acaba de suceder. Después aparecen los gestos, los aplausos y las sonrisas. Afuera, la ciudad sigue donde estaba. Pero algo, apenas perceptible, se ha corrido.

Pasaron casi dos horas. O no. La sensación es otra: la de haber estado en un tiempo suspendido, como si el reloj hubiera dejado de medir. Un grupo de desconocidos que, por un rato, compartió el mismo pulso. La música, despojada de todo lo accesorio, volvió a ser lo que siempre fue: un lenguaje que no necesita traducción, un ritual colectivo que, en su forma más simple, todavía tiene la potencia de reunirnos alrededor de algo invisible y, sin embargo, profundamente reconocible.

Una historia que empezó hace una década

Nómade nació hace 10 años en el living de una casa en Buenos Aires, entre amigos, y desde entonces creció hasta convertirse en una red que conecta ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Miami, Barcelona y Madrid. En cada sede mantiene su esencia: conciertos acústicos en espacios cuidados y con capacidad reducida. Además, el proyecto se expandió a otros formatos, como las sesiones Nómade, donde la sorpresa se corre y el público asiste a ver a su artista favorito en este registro íntimo.

El proyecto llegó a Montevideo en 2025 y realiza un concierto al mes. Foto: gentileza Nómade

En Montevideo, la invitación es la misma: sentarse en el piso y entregarse a la escucha. Un paréntesis en la semana, un espacio donde el ritmo baja y la música vuelve al centro. El próximo encuentro ya tiene fecha: el 9 de abril, con el mismo formato que define la experiencia en su origen. Las entradas se adquieren de forma anticipada y en ese momento se revela la ubicación. El resto es parte del juego.