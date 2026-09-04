Zumbidos en el oído: por qué aparecen de repente y qué puede estar detrás de este sonido

¿Alguna vez escuchó un zumbido en el cerebro o en los oídos que apareció de repente? Ese sonido se conoce como tinnitus o acúfenos y es muy común.

El pitido no proviene de una fuente externa. Según expertos de MedlinePlus, puede ser un síntoma de casi cualquier problema auditivo.

La causa más habitual está relacionada con el daño en las células ciliadas del oído interno, ubicadas en la cóclea. Estas pequeñas células convierten las ondas sonoras en señales eléctricas que luego viajan al cerebro.

Según Mayo Clinic, el tinnitus afecta a entre el 15 % y el 30 % de las personas de todas las edades, aunque es más frecuente en los adultos mayores.

¿Por qué puede aparecer?

Existen distintas situaciones que pueden estar relacionadas con la aparición de estos sonidos:

Problemas auditivos: infecciones, acumulación de cera, pérdida de audición o problemas en la trompa de Eustaquio.

Exposición a ruidos fuertes: por ejemplo, después de un concierto, de escuchar pirotecnia o de estar cerca de un equipo de sonido a un volumen elevado.

Estrés o cansancio severo: la presión arterial baja o alta, combinada con fatiga, ansiedad o estrés, puede causar estos sonidos.

Deterioro por envejecimiento.

Tensión física: problemas en la mandíbula o rigidez muscular en el cuello también pueden estar relacionados.

¿Qué se puede hacer cuando aparece?

Algunas recomendaciones apuntan a disminuir la tensión muscular. Se puede relajar la mandíbula mediante un masaje y destensar los hombros y el cuello con movimientos circulares. Según el artículo, esto puede hacer que la tensión disminuya y que el zumbido desaparezca.

Mujer tapándose los oídos. Foto: Magnific.

También se menciona taparse durante unos segundos los dos oídos. Si existe cera dentro de ellos, esto puede hacer que el pitido desaparezca en segundos.

Otra alternativa es utilizar ruido blanco, como el sonido de un ventilador o de la naturaleza. Además, si se utilizan audífonos de manera constante, se recomienda evitar los volúmenes elevados.

¿Cuándo consultar?

Si el sonido persiste o se agudiza durante un período más largo, es prioritario consultar con un médico para realizar un examen de los oídos y descartar gravedad o infección.

También se debe consultar con un experto en atención médica si aparece una pérdida auditiva repentina, mareo o entumecimiento.

En base a El Tiempo/GDA