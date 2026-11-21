Un día un tropezón, luego una caída. Como no pasó nada muy grave, se minimiza. Sin embargo, cuando un adulto pierde el equilibrio hay que prestar atención. Un tropiezo puede advertir sobre un problema de salud más serio.

La debilidad muscular, algunos medicamentos y los problemas de equilibrio aumentan el riesgo de caídas en adultos mayores. Es clave prevenir caídas y saber cuándo pedir asistencia.

Las caídas en personas mayores no siempre se explican por un tropiezo o un obstáculo doméstico. Identificar factores de riesgo a tiempo es una de las medidas que evitarán lesiones y consecuencias graves.

“El envejecimiento puede acompañarse de una disminución de los reflejos y de la capacidad de reaccionar ante una pérdida de estabilidad. Esto hace que situaciones cotidianas, como levantarse de la cama o caminar por una superficie irregular, resulten más difíciles de controlar”, explica Carlos Montoya, médico de UCM Falck.

“Con los años perdemos fuerza muscular, equilibrio y velocidad de reacción. A esto pueden sumarse enfermedades articulares, secuelas de accidentes cerebrovasculares y medicamentos que producen mareos o somnolencia. Muchas veces no existe una sola causa, sino varios factores que coinciden”, señala el médico.

Las cataratas y el glaucoma, por ejemplo, pueden dificultar la identificación de obstáculos, mientras que la artrosis altera la movilidad. También influyen enfermedades neurológicas como el Parkinson y las demencias, que pueden afectar marcha, orientación y equilibrio.

Pareja de adultos mayores abrazados. Foto: Freepik.

Otro factor a considerar es la hipotensión ortostática, una disminución de la presión arterial al ponerse de pie que puede provocar mareos e inestabilidad. Algunos tratamientos para la hipertensión pueden favorecer estos episodios, especialmente en personas que toman varios medicamentos.

Prevención es clave

Foto: Unsplash.

Reconocer las limitaciones de cada persona y adaptar sus hábitos a ellas es una de las primeras medidas. Uno de los momentos de riesgo es levantarse de la cama, especialmente durante la noche.

“Conviene sentarse primero, esperar unos momentos y ponerse de pie antes de empezar a caminar. También es importante utilizar calzado estable, aunque no siempre sea el más cómodo, y pedir acompañamiento cuando existen dificultades para desplazarse”, recomienda.

“Con los años perdemos fuerza muscular, equilibrio y velocidad de reacción. A esto pueden sumarse enfermedades articulares" -Carlos Montoya, médico.

La iluminación insuficiente, los escalones sin pasamanos, las alfombras y los pisos resbaladizos también aumentan el riesgo. El médico advierte que incluso los bastones y andadores pueden resultar inadecuados si no están correctamente ajustados o se utilizan mal.

A estas medidas se suman los ejercicios de fuerza y equilibrio, el control de la visión y la revisión de los medicamentos que pueden provocar somnolencia o descensos de presión arterial. En personas con deterioro cognitivo, el nivel de supervisión debe ajustarse a sus dificultades y grado de autonomía.

Qué hacer

Female nurse talking with old woman with alzheimer in nursing home Foto: Freepik.

Ante una caída, la primera reacción de los familiares suele ser ayudar a la persona a levantarse, pero no siempre es lo indicado. Antes es necesario comprobar si está consciente, responde adecuadamente a las preguntas y presenta dolor intenso, sangrado, deformidades o dificultades para mover alguna extremidad.

“Si hay dolor intenso, deformidad o imposibilidad de mover una pierna, debemos sospechar una posible fractura. En esos casos no corresponde intentar levantar al paciente ni acomodar la extremidad. Lo indicado es evitar movimientos innecesarios y solicitar asistencia médica urgente”, remarca Montoya.

La pérdida de conocimiento, los vómitos y las convulsiones después de un traumatismo también son señales de alarma. Si existe una hemorragia externa, debe cubrirse la herida con una gasa o tela limpia y ejercer presión directa, con precaución si se sospecha una fractura en la zona.

Durante una convulsión es importante proteger a la persona para evitar que sufra nuevas lesiones. Se recomienda retirar los objetos cercanos con los que pueda golpearse y proteger la cabeza, colocando algo blando debajo si es posible hacerlo sin agravar una eventual lesión cervical. No se deben sujetar las extremidades para detener los movimientos ni introducir objetos o dedos en la boca. Si presenta vómitos, debe procurarse mantener despejada la vía respiratoria y colocarla de lado cuando pueda hacerse sin agravar una posible lesión de cuello o columna. Es necesario solicitar asistencia médica urgente.

El médico hace una advertencia especial sobre los adultos mayores que reciben anticoagulantes, medicamentos utilizados para prevenir la formación de coágulos sanguíneos.

“Si una persona que toma anticoagulantes se golpea la cabeza, hay que llamar de inmediato a la emergencia móvil, aunque no tenga heridas visibles ni presente cambios en su comportamiento. Una lesión importante puede no manifestarse en los primeros momentos”, advierte.

Montoya señala que incluso las caídas sin consecuencias aparentes merecen atención cuando su causa no está clara. Un mareo, una pérdida transitoria de conocimiento o una dificultad inesperada para caminar pueden revelar problemas que requieren evaluación médica. Identificarlos permite adoptar medidas para reducir el riesgo de nuevos accidentes.

Osteoporosis

Mujer en consulta médica Foto: Archivo

Esta enfermedad reduce la resistencia de los huesos y aumenta la posibilidad de sufrir fracturas ante golpes de escasa intensidad. Aunque no suele provocar la pérdida del equilibrio, puede hacer que una caída desde la propia altura termine en una lesión grave.

Un informe del Fondo Nacional de Recursos (FNR), que evaluó las intervenciones de prótesis de cadera por fractura realizadas entre enero de 2021 y junio de 2023, registró 3.051 procedimientos correspondientes a 3.004 personas. El 78,7% de las intervenciones se realizó en mujeres y la edad promedio de los pacientes fue de 80,9 años.

Entre los procedimientos incluidos en el análisis de mortalidad al año, el 20,5% de los pacientes falleció por distintas causas durante los 12 meses posteriores a la cirugía. El resultado no significa que esos fallecimientos hayan sido provocados directamente por la fractura o la operación, pero muestra la vulnerabilidad de esta población.

Estas lesiones pueden requerir intervenciones quirúrgicas y largos períodos de rehabilitación. En algunos pacientes, la recuperación de la movilidad y de la independencia para realizar actividades cotidianas resulta especialmente difícil.