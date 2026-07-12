Un ingeniero químico explica por qué las manchas de desodorante endurecen la ropa y cómo eliminarlas

Las manchas de desodorante son uno de los problemas más habituales al lavar la ropa. Además de dejar marcas visibles en las prendas, suelen endurecer las fibras y muchas veces permanecen incluso después de varios lavados, lo que hace pensar que son imposibles de eliminar. Sin embargo, el ingeniero químico y creador de contenido Diego Fernández, conocido en Instagram como @renovandoconideas, explicó por qué aparecen estas manchas y compartió un método que permite quitarlas sin deteriorar la tela.

En un video difundido en sus redes sociales, Fernández señaló que antes de intentar eliminar una mancha es fundamental comprender su origen.

Según explicó, existen dos grandes categorías de manchas:



Manchas orgánicas , originadas por sustancias producidas por los seres vivos, como sudor, fluidos corporales, alimentos o pasto.

, originadas por sustancias producidas por los seres vivos, como sudor, fluidos corporales, alimentos o pasto. Manchas inorgánicas, que provienen de compuestos minerales, como el óxido, algunas pinturas o determinadas tintas.

Para las manchas orgánicas, el especialista recomienda utilizar percarbonato de sodio, un producto que ofrece muy buenos resultados durante el lavado. En cambio, para las manchas inorgánicas aconseja emplear ácido cítrico, ya que, según explicó, resulta más efectivo que el vinagre para disolver este tipo de residuos minerales.

Foto: Commons.

¿Por qué las manchas de desodorante son tan difíciles de quitar?

El especialista explicó que las manchas de desodorante representan un caso especial porque combinan ambos tipos de residuos. Por un lado, contienen restos orgánicos provenientes de los aceites corporales y el sudor. Por otro, incorporan las sales de aluminio presentes en muchos desodorantes, responsables de los depósitos minerales que quedan adheridos a la tela.

Al tratarse de una mancha mixta, no alcanza con utilizar un solo producto. Fernández aclaró que el ácido cítrico y el percarbonato de sodio nunca deben mezclarse, ya que ambos compuestos se neutralizan entre sí y pierden eficacia. En cambio, deben aplicarse en etapas separadas.

Cómo quitar las manchas de desodorante paso a paso

Desodorantes y antitranspirantes no son lo mismo.

El procedimiento recomendado por el ingeniero comienza preparando un recipiente con agua tibia y media cucharada de ácido cítrico.

Una vez disuelto el producto, la prenda debe permanecer en remojo durante varias horas para eliminar los residuos minerales. Luego es importante enjuagarla cuidadosamente para retirar todo el ácido.

Después de ese primer tratamiento, el especialista aconseja realizar un segundo remojo utilizando percarbonato de sodio con agua caliente durante aproximadamente dos horas.

Finalizado este proceso, la prenda puede lavarse de manera habitual.

Según Fernández, este método permite actuar tanto sobre los residuos orgánicos como sobre los minerales sin recurrir a productos agresivos que puedan deteriorar las fibras textiles.

Como resultado, aseguró que la camiseta utilizada en la demostración quedó libre de manchas de desodorante, recuperó la suavidad de la tela y no sufrió pérdida de color.

Antes de aplicar este método, revise la etiqueta de la prenda

Aunque esta técnica despertó el interés de miles de usuarios en redes sociales, el especialista recuerda que no todas las telas reaccionan de la misma manera.

Por ese motivo, antes de utilizar ácido cítrico, percarbonato de sodio o agua caliente, conviene consultar las instrucciones de lavado de cada prenda, ya que algunas fibras delicadas requieren temperaturas más bajas o productos específicos para evitar daños.